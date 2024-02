PRM niega que impida a sus candidatos participar en entrevistas o debates electorales

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) negó que exista alguna instrucción para que sus candidatos se abstengan de acudir a entrevistas en medios de comunicación o participen en debates electorales.

El vicepresidente de esta organización, Eddy Olivares respondió a los cuestionamientos por la resistencia de sus principales figuras políticas de asistir en encuentros o foros organizados por medios nacionales y a la crítica realizada por Diario Libre sobre esta situación en su editorial del 26 de enero "Silencio oficialista".

"No tenemos agendas ocultas, ni acallamos las voces de nuestros candidatos, que tienen plena libertad de comunicarse con el electorado a través de todos los medios de comunicación. Por el contrario, agradecemos sinceramente la disponibilidad de ese prestigioso e influyente diario de contribuir con visibilizar nuestros 158 candidatos a alcaldes", aseguró.

A pesar de las dificultades que ha tenido esta y otras plataformas para coordinar entrevistas con varios de los candidatos oficialistas, Olivares destacó que el partido de Gobierno tiene un fuerte compromiso con la institucionalidad de los procesos electorales.

"Tanto el compañero Luis Abinader, como la dirección del partido que encabezan José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, tenemos una visión muy clara sobre la importancia de contribuir con tener un electorado cada vez más informado, para que al ejercer el sufragio los ciudadanos lo hagan libremente por los candidatos que consideren más idóneos", expresó.

El representante perremeísta afirmó que todos sus candidatos o candidatas a cargos de elección popular están en condiciones de discutir las propuestas que sustentan sus candidaturas.

Olivares destacó que: "los debates juegan un rol muy importante en lo relativo al derecho de los electores de obtener la más completa información sobre los candidatos, por lo que debemos continuar fomentando una cultura de debates electorales, junto a los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil".

Silencio oficialista

Copia íntegra al editorial del día 26 de enero de 2024 de Diario Libre:

En el Partido Revolucionario Moderno (PRM) nadie quiere equivocarse ni crear polémica con sus declaraciones en la recta final de las elecciones, por eso vemos que rechazan nuestras invitaciones a ser entrevistados o evitan atreverse a ir a debates públicos.



Nos ha extrañado la ola de cancelaciones o negativas que hemos recibido de los candidatos del PRM a ser entrevistados por nuestros periodistas.



Quisiéramos pensar que es una coincidencia nefasta y no una orden de evitar ser interpelados públicamente para no afectar sus conveniencias políticas.



Recordamos al PRM que son el partido en el gobierno y que sus dirigentes y funcionarios deben rendir cuentas al pueblo cada minuto, porque son los administradores de los bienes públicos.



Incluso, consideren que tanta cautela a la larga no es la mejor estrategia, porque si sus candidatos no quieren hablar con nuestros periodistas, los de la oposición sí llenarán su espacio, por lo que ese accionar no tiene sentido.



Aquí tienen el foro al cual los invitamos, como siempre, es un llamamiento a intercambiar ideas, no hay que tener miedo a hablar la verdad.