14 misiones internacionales observarán las elecciones municipales de este domingo

La Junta Central Electoral (JCE) informó este miércoles que las elecciones municipales, pautadas para este domingo 18 de febrero, contarán con 14 misiones de observación electoral de diferentes países.

Según una nota de presa, los organismos que participarán a nivel nacional son: la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH/Capel), la Association of World Election Bodies (A-WEB), la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) y la Asociación de Magistradas Electorales de América (AMEA).

Asimismo, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPAL), el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), la Delegación de la Unión Europea en la República Dominicana (UE), el Parlamento Centroamericano (Parlacen), la Red Internacional la política es Asunto de Mujeres, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), el Centro Internacional de Estudios Parlamentarios (ICPS) y la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia.

La JCE indicó que esta acción fortalece la transparencia y la democracia.

OEA designa jefe de la misión observará las municipales

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, designó al excanciller de Paraguay, Eladio Loizaga, como jefe de la misión electoral que observará las elecciones municipales en el país.

JCE prohíbe el proselitismo desde este jueves

La Junta Central Electoral (JCE) reiteró que, desde las 12:00 de la noche del jueves queda prohibido realizar actos de proselitismo, espectáculos públicos, ya sea en local abierto o cerrado, manifestaciones o reuniones públicas de carácter político, incitaciones, propaganda electoral por la prensa radial, televisiva, avisos, carteles, telones y otros medios similares.

De igual manera, desde las 7:00 a.m. del sábado 17 de febrero hasta las 5:00 a.m. del lunes 19, no se podrá vender ni distribuir ningún tipo de bebidas alcohólicas.