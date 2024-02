Extrema seguridad en los recintos electorales para las Elecciones Municipales de mañana domingo

A pocas horas de las elecciones municipales que se celebrarán este domingo 18 en la República Dominicana, los colegios electorales mantienen estricta seguridad en sus recintos.

En los centros educativos donde funcionarán distintos centros de votación, fueron apostados agentes de seguridad de la Junta Central Electoral (JCE), quienes cuidan celosamente de que nadie se acerque a los alrededores, a menos que se trate de un personal autorizado.

"Bueno, el personal de la junta se marchó a eso de las tres de la tarde y hasta que no tengamos autorización de encargados del proceso no podemos darle acceso a ningún ciudadano, ni tampoco podemos ofrecer ningún tipo de declaración respecto al montaje", explicó uno de los agentes establecidos en el Instituto San Juan Bautista, de Bella Vista, donde funcionarán 25 colegios electorales.

De igual forma, en la Escuela República Dominicana, ubicada en Villa Juana, donde el expresidente Leonel Fernández ejercerá su derecho al voto, a las 12:30 de la tarde, los guardias electorales mantienen una rigurosa seguridad, que no le permitieron al equipo de Diario Libre, ni siquiera hacer fotos.

En el Colegio Babeque, donde sufragarán el presidente Luis Abinader, el ministro de Economía, Miguel Ceara Hatton, el ministro de Educación Superior, Ciencias y Tecnología (Mescyt), Franklin García Fermín, entre otros, se nos informó que de los 12 colegios que allí funcionarán, 11 están habilitados, el último será instalado a tempranas horas del domingo debido a que será ubicado en la cancha del centro educativo.

"Están once colegios habilitados, en total son 12, el último es donde van a votar las personas con problemas especiales, es decir, en sillas de rueda, con problemas para caminar, no videntes, entre otros, porque no hay escaleras para que puedas movilizarse con más facilidad y se puedan ayudar para que puedan ejercer su voto", explicó el mayor César Augusto Vázquez, encargado de la seguridad electoral del Babeque.

Este recinto, cada puerta de los colegios estaba cerrada y se informó que no se abrirían sin una orden del personal de JCE.

En nuestro recorrido pasamos por la Universidad O&M, donde también funcionarán varios colegios, sin embargo, el recinto estaba cerrado, y no se pudo visualizar nada ni nadie.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/17/whatsapp-image-2024-02-17-at-7.36.57-pm--3.jpeg (DIARIO LIBRE / KARINA JIMÉNEZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/17/whatsapp-image-2024-02-17-at-7.36.58-pm--1.jpeg (DIARIO LIBRE / KARINA JIMÉNEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/17/whatsapp-image-2024-02-17-at-7.36.57-pm--2.jpeg (DIARIO LIBRE / KARINA JIMÉNEZ )

El jefe de la Policía Militar Electoral, mayor general Juan José Otaño Jiménez, aseguró este sábado que unos 50,000 efectivos del organismo están preparados para garantizar el orden y la seguridad de las elecciones municipales de este domingo 18 en todo el territorio nacional.

Al participar en el programa radial "J-5 Interactivo" del Ministerio de Defensa, Otaño Jiménez también indicó que desde hace meses los soldados y agentes policiales han recibido capacitaciones que abarcan desde conocer la cartilla que especifican sus funciones, las tácticas de control de multitudes hasta la seguridad de los equipos, los colegios y recintos electorales habilitados en este proceso de elección.'