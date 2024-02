Sin hechos que lamentar y con pocos votantes transcurrió el proceso electoral en El Seibo

Las elecciones municipales en la provincia de El Seibo transcurrieron sin hechos que lamentar y con pocos votantes en las diferentes mesas electorales.

En los diferentes centros de los sectores Ginandiana, Villa Guerrero, Los Hoyitos, La Manicera, Los Cajuiles, y en la avenida Manuela Diez Jiménez, desde la apertura de la mayoría de las mesas, a las 7:00 de la mañana, hasta las 5:00 de la tarde, cuando cerraron, se registró una escasa presencia de personas.

Los ciudadanos acudían a los alrededores de los centros de votaciones a compartir, pero no a ejercer el derecho al voto. A muchos se les escuchó decir que si no le daban dinero, no votarían.

Además, miembros de los colegios electorales denunciaron que supuestos miembros del partido oficialista conquistaban a las personas en las mismas filas de los centros de votaciones, para que estos pudieran votar por el candidato que les indicaran.

También, el proceso electoral en la mayoría de los colegios de votaciones, a los que Diario Libre tuvo acceso, transcurrió sin inconvenientes y con agilidad.

Las autoridades municipales dieron apoyo a sus candidatos preferidos, yendo a votar a los diferentes centros electorales.