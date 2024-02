A las 4:47 de la tarde, faltando solo 13 minutos para el cierre de los colegios electorales, el actual alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, se presentó a la Escuela Básica Francisco J. Cabral, en Los Guaricanos, donde fue el último votante en ejercer el derecho al voto.

Guzmán votó en el colegio 1127E, donde los miembros de la Junta Central Electoral (JCE) cerraron las ventanas justo a la salida del político.

El exdiputado y aspirante a la reelección por la Alcaldía había anunciado su llegada justo al mediodía de este domingo, hora que fue cambiada en numerosas ocasiones por su equipo político sin justificación alguna.

"Me dicen que yo soy muy misterioso, yo siempre organizo todos los procesos, me gusta darle seguimiento. Yo soy un político muy operativo, muy práctico y hasta que no veo el final del proceso... entonces, me entretuve organizando tanto la parte electoral como la parte logística y vine a votar tranquilo ahora", comentó sobre su tardanza.

De manera extraoficial, corría el rumor de que la seguridad personal de Guzmán corría peligro si se presentaba en el recinto electoral a la hora señalada, versión que fue reforzada por la presencia de cuatro unidades de la Policía Nacional, mientras crecía la expectativa por la hora definitiva en la que el político llegaría.

Al ser cuestionado al respecto, el candidato por la Fuerza del Pueblo y la alianza Rescate RD, dijo sentirse tranquilo porque sus planes siempre se los encomienda a Dios.

"No por temor a nada, soy un tipo que siempre ha andado solo y nunca le he hecho mal a nadie... Mi vida nunca ha estado en peligro. Yo estoy con Dios y el que está con Dios no le falta nada" Carlos Guzmán Alcalde SDN “

"No tengo temor, soy un tipo transparente", insistió.

Guzmán aseguró que con esa misma transparencia manejó el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte durante los últimos cuatro años y valoró los procesos democráticos.

Inconvenientes en diferentes recintos

Sobre los diferentes inconvenientes que se suscitaron en diferentes colegios electorales de esa demarcación durante la jornada del domingo, Guzmán afirmó que debe esperar que el equipo técnico electoral de la Fuerza del Pueblo pase el informe para tener un conocimiento profundo de los hechos.

"Cuando presenten el informe, sí me voy a pronunciar sobre el tema", puntualizó.