Betty Gerónimo hizo historia en Santo Domingo Norte

"Tengo una bolita que me sube y me baja, ay, que me sube y me baja", este es parte del estribillo de "La bolita", el popular tema con el que la exbailarina Betty Gerónimo, se dio a conocer en Divertido con Jochy.

Luego de varios años de alejarse de la televisión y, tras ser diputada en el antiguo período, la comunicadora hizo historia este domingo al convertirse en la primera alcaldesa de Santo Domingo Norte.

Hasta tempranas horas de la mañana de este lunes y con más del 99 % de los votos del municipio computados, la Junta Central Electoral informó que Gerónimo sumaba el 55.64 % de votos, mientras el actual alcalde, Carlos Guzmán de la Fuerza del Pueblo y Rescate RD, alcanzó el 43.49 %.

Tras darse a conocer los resultados, la comunicadora de 43 años, no paró de agradecer a los munícipes. "Es un momento lleno de emoción y gratitud estar aquí hoy, como la primera mujer en la historia de nuestro municipio en asumir el honor y la responsabilidad de ser su alcaldesa".

"Agradezco profundamente a cada uno de ustedes por la confianza depositada en mí, así como al presidente Luis Abinader, con quien trabajaremos de la mano en la transformación de Santo Domingo Norte como un gobierno unificado", agregó.

"Dios es fiel, de rodillas ante Dios y de pie ante el mundo", añadió.

Más sobre la ganadora

Diputada por Santo Domingo Norte, la esposa del exalcalde de ese municipio, Francisco Fernández, se destacó como bailarina del popular espacio televisivo, "Divertido con Jochy", donde se hizo popular por su gracia al momento de bailar, en especial el pegajoso tema "La bolita".

En el plano académico, la diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), en el 2022, obtuvo la licenciatura en Relaciones Internacionales durante la XLI graduación ordinaria de la Universidad del Caribe "Unicaribe". Gerónimo se graduó Cum Laude, uno de los altos honores.

También se graduó con honores en la licenciatura de Comunicación Social, tuvo su propio proyecto televisivo en Digital 15. Además se dedicó a los negocios, siendo dueña de varias tiendas.

Cuenta con un master en administración Pública y Gestión Municipal.

Gerónimo es presidenta de la Fundación "Plan de Acción Social Solidaria" (PASOS), una organización sin fines de lucro creada con el propósito de promover el desarrollo y bienestar de niños con discapacidad física y necesidades económicas, así como mejorar la calidad de vida de familias y ancianos de escasos recursos.

Una enfermedad

En su cuenta de Instagram habló sobre la fibromialgia, enfermedad que padece desde hace 12 años y no tiene cura.

