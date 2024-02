Dominicanos empadronados en el exterior no podrán votar en RD en las presidenciales

Contrario a lo ocurrido en las elecciones municipales del pasado domingo 18 de febrero, en las que los dominicanos que viven en el extranjero podían ejercer su derecho al voto en la República Dominicana, para los comicios de mayo estarán inhabilitados y deberán hacerlo en su lugar de residencia.

Los 870 mil electores hábiles tendrán que ejercer el sufragio en uno de los 34 países en los que están residiendo actualmente, pues solo fueron habilitados para votar aquí en los niveles de alcaldías, regidurías, directores y vocales.

En mayo, la República Dominicana tendrá su segundo encuentro con las urnas para elegir un presidente, 190 diputados y 32 senadores.

De acuerdo a lo explicado por Well Sepúlveda, director del Voto Dominicano en el Exterior de la JCE, todos los ciudadanos que estén inscritos en el padrón del exterior pueden votar por las autoridades locales en el municipio donde residían antes de vivir fuera del país.

"Cuando usted saca su cédula lo primero que le piden es una dirección aquí, en República Dominicana, porque nuestra ley obliga a que usted tenga un registro electoral desde que usted cumpla la mayoría de edad. Es por eso que el padrón del exterior es voluntario, por eso se llama padrón especial del exterior", precisó Sepúlveda.

Explicó que las personas dan su anuencia como residentes en el extranjero para formar parte del padrón del exterior, a diferencia de quienes viven en la República Dominicana, que se les debe inscribir en un padrón o registro electoral.

"Es por eso que para las elecciones municipales de febrero usted tiene derecho y está habilitado y hábil para votar por los candidatos a alcalde, regidores o por los directores de distritos municipales y vocales de alguna demarcación donde usted residía aquí en República Dominicana", explicó Sepúlveda.

Sin embargo, para las elecciones presidenciales las personas quedan inhabilitadas para ejercer el sufragio en el país debido a que pueden votar en el exterior.

Explicó que las personas que forman parte del padrón en el exterior se les asignará un colegio electoral y que se le notificará dónde le corresponde votar.

"No pueden venir, tienen que votar allá y si viene aquí no podrá votar porque está inhabilitado" Well Sepúlveda, director del Voto Dominicano en el Exterior “

Para las elecciones de mayo próximo los dominicanos residentes en el exterior no formarán parte del padrón de la República Dominica.

De acuerdo a los datos del organismo electoral en Estados Unidos se encuentra el volumen más grande de dominicanos empadronados. De los 870 mil empadronados en los 34 países, 616,995, se encuentran residiendo en Estados Unidos lo que equivale a un 71 % del padrón en el exterior.

Sobre el padrón en el exterior

El pasado 21 de enero se cumplieron 20 años de la implementación del voto en el exterior y para las elecciones, la JCE inició con la campaña "Empadrónate, por la patria que llevas dentro", iniciada en la República Dominicana el 16 de septiembre de 2022 y que concluyó en enero pasado.

Las ciudades con mayor cantidad de electores del padrón del exterior se encuentran en Nueva York, con 275,350 (31.66 %); New Jersey, con 113,274 (13 %); Madrid, 73,511 (8 %); Boston, 59,771 (6 %); Puerto Rico, 48,603 (5 %); Filadelfia, con 47,604; Miami, 37,763; Barcelona, 32,686; Orlando, 31,929; Providence, 25,327; entre otras ciudades del mundo.