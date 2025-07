Radhamés Jiménez critica al Gobierno por cierre del metro en horario laboral: “Fue un caos”

El vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez Peña, calificó de improvisado al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), debido al cierre del metro en Santo Domingo Norte en horarios laborables, lo que afecta de manera directa a miles de ciudadanos que utilizan a diario ese servicio de transporte masivo.

“El primer día del cierre de cinco estaciones del metro en Santo Domingo Norte fue todo un caos. Los pasajeros andaban desesperados porque no hubo una coordinación adecuada ante la ausencia de ese medio de transporte.

Se usaron las OMSA, pero no dieron abasto porque todo se llevó a cabo sin una planificación previa”, sostuvo Jiménez.

Dijo que conoce casos de personas que tardaron hasta tres horas para llegar a sus puestos de trabajo, lo que les generó estrés y ansiedad.

“Conocemos de casos de gente que duró dos y tres horas para llegar a sus trabajos. Eso supone una desconsideración a esos dominicanos, por no cubrir sus necesidades de manera efectiva ante la suspensión del metro”, expresó el dirigente político.

Ausencia de agentes

Jiménez también señaló que, durante el primer día del cierre, era visible la ausencia parcial de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), que debieron ayudar en la coordinación y agilización del tránsito, lo que provocó grandes taponamientos y desorientación en sentido general.

“Lo más penoso de todo fue ver que las autoridades no crearon rutas alternas, y si las crearon, no se vieron los resultados. Eso se evidenció en las ambulancias estancadas en los tapones, con pacientes que no pudieron llegar a sus destinos en el tiempo establecido, igual que los vehículos pesados. Todos esos percances que se generaron ayer indican una deficiencia gerencial en la planificación que exhibe el Gobierno del PRM”, subrayó el exprocurador general de la República.

Finalizó diciendo: “Desafortunadamente, al pueblo le quedan tres años de sufrimiento y pesadilla, pero por fortuna contamos con la Fuerza del Pueblo, encabezada por nuestro líder, el compañero Leonel Fernández, a quien el pueblo ya está viendo como una necesidad nacional para volver a dirigir los destinos del país a partir del 16 de agosto de 2028”.