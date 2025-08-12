×
5 años de Abinader
Gobierno del PRM detalla amplio catálogo de logros en su quinto aniversario

La clase media pasó a representar el 48.6 % de la población

La tasa de homicidios bajó a 8.3 por cada 100 mil habitantes

    Expandir imagen
    Gobierno del PRM detalla amplio catálogo de logros en su quinto aniversario
    El presidente Luis Abinader durante LA Semanal con la Prensa. (KEVIN RIVAS/DIARIO LIBRE)

    En los linderos del aniversario del quinto año en el poder, la administración del Partido Revolucionario Moderno presentó un impresionante catálogo de logros sociales y económicos.

    En un amplio compendio de realizaciones, se detallan transformaciones de impacto social y económico en la República Dominicana.

    En materia de salud, de acuerdo a las cifras oficiales, la mortalidad neonatal se redujo un 15.5 % y la infantil bajó a 13.1 por cada mil nacidos vivos, mientras la esperanza de vida aumentó a 75.1 años. 

    Se incorporaron 2.51 millones de nuevos afiliados a la seguridad social y se triplicó la cobertura de medicamentos de alto costo. La inversión en infraestructura sanitaria alcanzó RD$3,289 millones, con 90 hospitales y 625 centros de atención primaria renovados o construidos, según el recuento.

    En seguridad ciudadana, la tasa de homicidios descendió a 8.3 por cada 100 mil habitantes, gracias a la reforma policial que sumó más de 4,000 agentes, aumentos salariales y la construcción de 66 nuevas estaciones. En vivienda y servicios básicos, el Ejecutivo entregó 14,818 casas y mejoró 51,872; el acceso al agua potable subió a 86.5 % y el uso de leña o carbón para cocinar se redujo a 1.8%.

    De acuerdo a los datos servidos por el Poder Ejecutivo, la pobreza monetaria general se redujo a 18.98 %, la extrema a 2.44 % y la subalimentación a 3.6 %, en línea con la meta de Hambre Cero de la FAO. La clase media pasó a representar el 48.6 % de la población. El salario mínimo real privado no sectorizado subió un 20.6 % en dólares y el PIB per cápita creció 34.16 % hasta US$11,541.

    En el ámbito económico, la inversión extranjera directa alcanzó un récord de US$4,500 millones en 2024 y las exportaciones superaron los US$12,900 millones. El turismo creció un 48 % y fue reconocido por la OMT como líder mundial en recuperación pospandemia. Las zonas francas emplean a 197,455 personas, un 55 % mujeres, y generan el 60.7% de las exportaciones, según los datos suministrados por el Gobierno.

    Avances en educación

    En educación, el Poder Ejecutivo logró la mayor cobertura histórica en el nivel inicial, expandió los Caipi y la jornada extendida, y mejoró los resultados en las pruebas PISA. Se beneficiaron 4.5 millones de niños con útiles escolares y 200 mil con transporte gratuito. La educación superior recibió más de 31 mil becas nacionales y 8,500 internacionales; el Infotep capacitó a 3.4 millones de personas y el ITLA multiplicó por siete su cobertura territorial.

    En energía, la generación renovable pasó del 15.9% en 2020 al 23 % en 2025, con incrementos sustanciales en solar y eólica. El acceso rural a agua potable subió a 58.5 % y el ingreso laboral por hora en el campo creció un 46 %.

    Avances en la gobernanza

    En gobernanza, el índice de efectividad gubernamental aumentó un 22.3 %, la posición del país en transparencia mejoró 33 puestos y en el Foro Económico Mundial, 45. En libertad económica, el país escaló 112 posiciones. Estos resultados evidencian, según el Poder Ejecutivo, un período de crecimiento sostenido, modernización y fortalecimiento institucional que ha elevado la calidad de vida y ampliado las oportunidades para la población.

