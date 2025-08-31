Hipólito Mejía: "Carolina le lleva a todo el mundo"

El expresidente Hipólito Mejía defendió este fin de semana la fortaleza política de su hija, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, frente al ministro de Turismo, David Collado, ambos aspirantes presidenciales del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

"Yo soy el papá de los perremeístas. Yo nunca he tenido los problemas que tienen los políticos de pleito. Yo los trato a todos igual. Ahora, la hija mía genética es Carolina", declaró Mejía al ser cuestionado sobre la relación con Collado.

El exmandatario rechazó los sondeos que dan ventaja al ministro de Turismo. "Usted no sabe de eso porque yo tengo los números aquí. Carolina le llevo a todo el mundo", aseguró.

La postura de Collado

A finales de julio, Collado había manifestado que su relación con Mejía es "de padre a hijo" y que ese vínculo no se rompería pese a las tensiones políticas. "He apoyado a Hipólito durante más de 20 años en todos los procesos internos y apoyé a su hija, mi amiga también, en la alcaldía del Distrito Nacional, que la asumí siendo yo el alcalde de la ciudad", recordó el funcionario.

Collado señaló que está enfocado en dejar un legado en el turismo, aunque admitió que mantiene vivas sus aspiraciones. "Lo que está para uno, está para uno, y lo que no está, no va a estar. Cuando trabajas con amor, lo que se vaya a dar, se va a dar, y si no se da, no se dio", sostuvo.

Diferencias con encuestas

Mientras Collado reconoció que las encuestas lo favorecen en la contienda presidencial, Mejía insistió en que sus propios números colocan a Carolina en mejor posición. "Yo nunca he dicho una mentira. Yo soy el que manejo los números", reiteró el exjefe de Estado.

Collado, por su parte, dijo que no tiene apego al cargo y que confía en que el tiempo y la madurez política definirán las candidaturas. "Lo que está para uno, está para uno, y lo que no está, no va a estar. Cuando tú trabajas con amor, lo que se vaya a dar, se va a dar, y si no se da, no se dio", expresó.