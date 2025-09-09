El portavoz de la Policía Nacional informó que en la madrugada de este martes agentes acudieron a la residencia de Samuel Wander Franco Aibar, conocido como Wander Franco, pelotero de Grandes Ligas, para brindar asistencia solicitada por sus familiares y no por un hecho delictivo.

De acuerdo con el relato, fueron los parientes del jugador quienes contactaron a la patrulla de cuadrante correspondiente con el propósito de obtener apoyo, debido a una situación de salud que estaba atravesando el deportista.

El vocero aclaró que la intervención policial consistió en penetrar al inmueble para resguardar a la familia y coordinar el traslado del pelotero a un centro médico de Santo Domingo, donde fue atendido. "Los agentes cumplieron con su rol de proteger y servir", puntualizó.

El funcionario subrayó que se trató de una asistencia humanitaria y no de un procedimiento judicial. "Él no tiene ninguna situación con la policía ni con la justicia", enfatizó, señalando que el caso no está vinculado a una investigación penal.

Añadió que Franco enfrenta una circunstancia personal que deberá ser tratada por profesionales de la salud, y que la institución actuó a petición de su padre, Wander Franco, también ligado al deporte. "No se trató de un apresamiento, sino de apoyo a la familia para salvaguardar la integridad del joven", reiteró.

Finalmente, el portavoz pidió comprensión y solidaridad, y expresó que la prioridad en este momento es la recuperación del jugador.

El pelotero dominicano Wander Franco, de 24 años, atraviesa una serie de episodios que mantienen su nombre en el centro de la atención pública, tanto por asuntos judiciales como por incidentes personales ocurridos en las últimas semanas.

Errático el fin de semana

Durante el fin de semana pasado Franco denunció que había sido víctima de un robo de una cantidad importante de dinero en un hotel en el municipio de Sosúa, que luego se complicó cuando su exabogado Teodosio Jáquez aseguró que el dinero había sido hallado en la misma habitación.



Franco desminitió que hubiera aparecido el millón de pesos que denunció haber perdido en el hotel de Sosúa, Puerto Plata.

En su declaración, negó la versión ofrecida por su exabogado Teodosio Jáquez, quien aseguró que el dinero había sido hallado en la misma habitación y que el caso estaba resuelto. Franco fue categórico al señalar que Jáquez ya no lo representa legalmente y que la supuesta recuperación del dinero es "absolutamente falsa".

Este episodio se suma a la denuncia que el propio pelotero hizo el viernes anterior, cuando informó que había dejado dos millones de pesos en efectivo en su habitación y al regresar de entrenar solo encontró la mitad.

Antecedentes judiciales

Wander Franco cumple actualmente una condena de dos años de prisión suspendida, dictada en junio pasado por la Fiscalía de Puerto Plata tras ser hallado culpable de abuso sexual contra una menor de edad. El caso, abierto en septiembre de 2023, provocó su salida inmediata de las Grandes Ligas, donde pertenecía a los Tampa Bay Rays.

El jugador mantiene un proceso de apelación en curso en los tribunales dominicanos contra la sentencia, mientras espera también la decisión de la Major League Baseball (MLB) sobre su futuro profesional.