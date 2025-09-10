Abinader destaca madurez política de República Dominicana en diálogo de alto nivel sobre Haití

El presidente Luis Abinader felicitó y agradeció al liderazgo político dominicano por su participación en el diálogo de alto nivel sobre la crisis en Haití, convocado por el Poder Ejecutivo y que culminó con la entrega de un informe final presentado ayer martes al mandatario.

En una nota de prensa difundida por la Presidencia, Abinader calificó como un hecho "memorable" y "sin precedentes" el documento elaborado por el Consejo Económico y Social (CES), fruto de las discusiones entre diversos sectores. Resaltó que la democracia se fortalece con la madurez política evidenciada en este proceso.

Asimismo, destacó la receptividad de los distintos actores sociales y políticos a la iniciativa del Gobierno de dialogar para unificar criterios y blindar al país frente a los posibles efectos de la crisis haitiana, que ha alcanzado un punto crítico.

Abinader subrayó que la unidad política y social es "fundamental" para enfrentar los desafíos que plantea la situación en Haití y sus implicaciones para la República Dominicana, según recoge la nota oficial.

El martes, el mandatario recibió de manera formal la versión física original del informe, acompañada de una memoria USB que contiene el documento y las seis últimas actas de las seis mesas temáticas que conformaron el diálogo.

El informe recoge 26 líneas de acción y un total de 151 propuestas, las cuales condensan e integran los acuerdos a los que se arribaron en este proceso de concertación.

Los puntos fueron consensuados en seis mesas de diálogo en las que participaron delegados, actores clave y expertos, analizando y reflexionando seis ejes temáticos: Migración, Comercio Bilateral, Desarrollo de Comunidades Fronterizas, Seguridad Nacional, Relaciones Internacionales y Asuntos Laborales, ante la crítica situación que atraviesa Haití y las crecientes repercusiones sobre nuestra nación.

El contenido completo del informe será publicado el próximo 16 de septiembre a partir de las 2:00 de la tarde en la página web del CES.

Tratará tema ante la ONU

Durante su encuentro semanal con la prensa, el pasado lunes, el mandatario anunció que en su próxima intervención ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas expondrá la crisis haitiana.

En esta ocasión, dijo, resaltará el abandono de la comunidad internacional hacia Haití y los riesgos que la crisis social de la nación vecina representa para la República Dominicana.

El debate general para este período de sesiones de la ONU iniciará el 23 de septiembre y continuará hasta el 29.