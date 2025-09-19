Así serán las diez cárceles que el Gobierno construirá por RD$7,541 millones

Las cárceles están sobrepobladas. ( ARCHIVO/AP )

El Gobierno anunció la apertura de un proceso de licitación pública para la construcción de diez nuevos centros penitenciarios en distintas provincias del país, con una inversión estimada de RD$7,541,853,662.80, impuestos incluidos.

La medida forma parte del plan oficial para enfrentar la sobrepoblación carcelaria y mejorar la infraestructura penitenciaria.

De acuerdo con la convocatoria, registrada bajo el código MIVHED-CCC-LPN-2025-0019, los proyectos serán levantados en un plazo de 18 meses y están distribuidos de la siguiente manera:

Pedernales: RD$253,982,282.12

Neiba : RD$372,396,763.39

Santiago Rodríguez : RD$596,343,486.80

Hato Mayor : RD$633,068,952.01

Azua : RD$761,440,393.72

Cotuí : RD$913,085,600.24

Bonao: RD$921,933,363.62

El Seibo : RD$1,027,984,563.37

Barahona: RD$1,027,984,563.37

Baní: RD$1,033,633,694.16

Diseño de los centros

Los expedientes técnicos señalan que cada recinto incluirá edificio administrativo, módulos de celdas, áreas de comedor y aulas, espacios para visitas conyugales, talleres, zonas de tratamiento y programas (VTP), además de la entrada principal (ECO).

Cárceles como la de Barahona tendrán terrenos tan grandes como 30 mil metros cuadrados, con áreas agrícolas, canchas de baloncesto, parqueos privados y generales, y espacios para servicios básicos como cisterna o tanques elevados, caseta eléctrica y depósitos de basura.

Otras como las de Hato Mayor contemplan áreas para criar gallinas y la de Azua un área de cría de conejos y gallinas.

El diseño contempla módulos de celdas colectivas con capacidad para cinco internos cada una, distribuidas en bloques con control de acceso. También hay celdas más reducidas, previstas para alojar de uno a tres internos.

Estas estructuras se complementan con baños, duchas, lavandería y pasillos de circulación vigilados.

Los planos incluyen además un conjunto de espacios de cacheo diferenciados para hombres y mujeres, salas de espera, recepción de pertenencias y oficinas de control.

A eso se suman barbería, cabinas telefónicas, talleres, aulas de estudio y salones de esparcimiento, pensados para programas de reinserción social.

En el área de salud, el CCR Barahona dispondrá de consultorios médicos, odontología, psicología, dispensario y sala de esterilización. También contará con capellanía, trabajo social y oficinas jurídicas, con espacios asignados para asistencia legal y seguimiento de casos.

Uno de los elementos más llamativos es la zona de caniles, destinada a perros de seguridad.

En tanto que el CCR Bonao está concebido para albergar 800 internos, de acuerdo con los planos arquitectónicos con planos similares y otras más pequeñas como la de Pedernales que tendrá capacidad para 200 internos.

Cronograma del proceso

Las propuestas técnicas y económicas se recibirán hasta el 6 de noviembre de 2025, en la sede del Ministerio de Vivienda y Edificaciones o a través del portal del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).

El acto de apertura está previsto para el 7 de noviembre a las 10:00 a.m., con la presencia de un notario público.

Con esta iniciativa, el Estado busca responder a una de las principales críticas al sistema penitenciario: la falta de espacio y condiciones adecuadas en los recintos actuales.

Documentos finales

