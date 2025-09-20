PRM debate mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en su taller estratégico

Dirigentes del PRM durante el taller estratégico de esa organización política en Jarabacoa. ( FUENTE EXTERNA )

Jarabacoa se convirtió este fin de semana en el escenario del Taller Estratégico del Partido Revolucionario Moderno (PRM), donde los miembros de su Dirección Ejecutiva trabajan en la definición de la ruta política que guiará a la organización en los próximos años, con la mirada puesta en las elecciones de 2028.

A través de un comunicado, la organización informó que los participantes analizan y fortalecen los pilares estratégicos del PRM, con énfasis en la institucionalidad, así como en los procesos electorales y organizativos previstos para 2026, 2027 y 2028.

"El encuentro busca consolidar una visión compartida que oriente la acción política del partido, garantice la cohesión interna y optimice la capacidad de respuesta ante los retos de la ciudadanía", señala el documento.

Los participantes analizan y fortalecen los pilares estratégicos del PRM (FUENTE EXTERNA)

Temas discutidos

El partido oficialista analiza estrategias de comunicación institucional para lograr una presencia "más eficaz y cercana a la población", además de la implementación de plataformas y herramientas de comunicación modernas. Otros temas tratados incluyen:

La institucionalidad y gobernanza del partido, con mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y fortalecimiento de la estructura orgánica.

La planificación de los procesos electorales e internos para los años 2026, 2027 y 2028, con atención a la preparación de candidaturas, alianzas y estrategias de participación ciudadana.

El fortalecimiento de los organismos territoriales y la cohesión de la mancomunidad de municipios y distritos para una acción política más articulada.

El diseño y la mejora de los programas de trabajo, con énfasis en iniciativas de desarrollo social, económico y comunitario, que respondan a las necesidades de los dominicanos.

La jornada, que culmina mañana domingo, continúa con sesiones de trabajo en grupos temáticos, plenarias y exposiciones finales orientadas a consolidar acuerdos y compromisos concretos.

Los organizadores destacaron que el objetivo central es dotar al PRM de una hoja de ruta sólida que permita a la organización enfrentar con eficacia los desafíos del país y responder con claridad a las demandas de los dominicanos, manteniendo siempre como ejes fundamentales la transparencia, la responsabilidad y el compromiso con el desarrollo social.

