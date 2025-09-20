Cúpula del PRM se encierra en Jarabacoa para definir hoja de ruta de cara a las elecciones del 2028

Fotografía de archivo del presidente de la República, Luis Abinader; la vicepresidenta, Raquel Peña; y el ministro de la Presidencia, José Paliza. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) desarrolla desde ayer, viernes 19 de septiembre, un taller estratégico de tres días en el municipio Jarabacoa, provincia La Vega, con el objetivo de definir su hoja de ruta política e institucional de cara a las elecciones de 2028.

La actividad, que continúa hoy sábado y concluye mañana domingo, reúne a los 60 miembros de la Dirección Ejecutiva del partido oficialista y lleva por nombre: "Taller Estratégico de la Dirección Ejecutiva: Presente y Futuro del Partido Revolucionario Moderno".

El evento es encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, y la vicepresidenta Raquel Peña, ambos miembros de la alta dirección del PRM.

Durante las sesiones de trabajo se abordan temas como la relación partido-gobierno, la organización de las convenciones internas previstas para 2026, y la operatividad del partido a nivel nacional.

El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, explicó que el taller se realiza en un espacio seleccionado para garantizar un ambiente de concentración y análisis profundo, libre de distracciones. Añade que cuentan con el respaldo de una prestigiosa escuela de formación superior del país, que brinda apoyo metodológico y logístico a las mesas de trabajo.

Además, participan líderes internacionales que comparten sus experiencias desde una perspectiva global, aportando una visión comparada que, según Paliza, enriquece la planificación del partido.

Más

El secretario de organización del PRM , Deligne Ascención , destaca que este encuentro busca fortalecer institucionalmente la organización, establecer estrategias a corto, mediano y largo plazo, y definir un plan de acción claro con miras a las elecciones generales de 2028.

, , destaca que este encuentro busca la organización, establecer estrategias a corto, mediano y largo plazo, y definir un plan de acción claro con miras a las elecciones generales de 2028. "El taller marca un momento clave para alinear la visión y prioridades del partido en esta nueva etapa", afirma Ascención.