Leonel Fernández acusa al PRM de "prometer de todo y no cumplir nada"

Leonel Fernández criticó la falta de planificación del actual gobierno del PRM y subrayó que el verdadero liderazgo debe llegar al poder con un proyecto claro. ( FUENTE EXTERNA )

El expresidente de la República y fundador del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, arremetió este sábado contra el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al que calificó como un "fracaso", asegurando que en cinco años de gestión no ha materializado las promesas hechas en campaña.

"Llegaron al poder prometiendo de todo y en cinco años no han hecho nada. Mucha espuma y poco chocolate", sentenció Fernández durante un acto de juramentación de nuevos miembros de la FP en Filadelfia, en el marco de su agenda política y académica en Estados Unidos.

El exmandatario criticó la falta de planificación del actual gobierno y sostuvo que el verdadero liderazgo debe asumir con un proyecto claro y viable. "No es llegar al poder para preguntarse: "¿y ahora qué hacemos?" Se llega al poder con un portafolio definido, conociendo qué hacer en cada lugar, en cada sitio, y cuánto cuesta cada cosa, para prometer y cumplir", afirmó.

Fernández vinculó el supuesto fracaso del PRM con un escenario electoral favorable a su partido en 2028. "La oposición no gana elecciones, las pierden los gobiernos. Y este gobierno ya perdió las suyas", proclamó, asegurando que si los comicios fueran hoy, la Fuerza del Pueblo triunfaría "de calle".

Visión de desarrollo y respaldo de la diáspora

En su intervención, Fernández también resaltó su propuesta de país, que incluye el proyecto RD 2044, con más de 1,800 iniciativas de infraestructura en todo el territorio nacional.

Afirmó que su visión busca transformar a la República Dominicana en "la capital del conocimiento de América Latina", apoyándose en el potencial económico de la diáspora, que envía más de 12,000 millones de dólares en remesas al año.