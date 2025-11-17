×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
DEA y RD
DEA y RD

RD y la DEA preparan acciones "más extensas y profundas" contra el narcotráfico

Abinader anuncia que en los próximos días se revelará una nueva fase de cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad

    Expandir imagen
    RD y la DEA preparan acciones "más extensas y profundas" contra el narcotráfico
    El presidente Luis Abinader afirmó que Estados Unidos deposita una alta confianza en la colaboración dominicana al hablar en LA Semanal con la Prensa en el Palacio Nacional. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

    El presidente Luis Abinader informó este lunes que la República Dominicana y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) pondrán en marcha acciones "mucho más extensas y profundas" en la lucha conjunta contra el narcotráfico, cuyos detalles serán anunciados en los próximos días.

    El mandatario ofreció la declaración tras reunirse con Daniel Salter, administrador adjunto principal de la DEA, y Miles Aley, jefe adjunto de Operaciones Internacionales de la agencia, destacó el Gobierno dominicano en una nota de prensa.

    Según se informó, ambos funcionarios felicitaron al país por los avances alcanzados en seguridad y en la persecución del crimen organizado.

    RELACIONADAS

    Durante el encuentro, la DEA reiteró su reconocimiento al vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a quien califican como el "zar de la lucha contra el fentanilo en la región". El organismo destacó que Cabrera Ulloa está siendo promovido para ocupar un puesto de liderazgo global en la ONU vinculado al combate del crimen y el narcotráfico.

    Abinader afirmó que Estados Unidos deposita una alta confianza en la colaboración dominicana, razón por la cual ambas partes acordaron reforzar su estrategia conjunta mediante operativos, coordinaciones y acciones de mayor alcance en el territorio y la región.

    Expandir imagen
    Infografía
    El presidente Luis Abinader se reunió la semana pasada con una misión de la DEA. (FUENTE EXTERNA)

    Se reunirán el sábado

    Como parte de la agenda bilateral, el mandatario adelantó que el próximo sábado sostendrá un encuentro con una comisión bipartidista de congresistas estadounidenses, centrado en temas de seguridad y cooperación internacional.

    El canciller Roberto Álvarez detalló que la delegación estará compuesta por entre 12 y 14 miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pertenecientes al Comité de Relaciones Exteriores. "Vienen a ver, sobre todo, la situación de la región y, obviamente, la del vecino país", indicó.

    Las declaraciones del presidente Abinader se produjeron durante el encuentro semanal con la prensa, "LA Semanal", realizado cada lunes en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.