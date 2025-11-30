La Fuerza del Pueblo marcha por barrios del DN al ritmo de "esto no lo aguanta nadie"

La marcha de la Fuerza del Pueblo se caracterizó por consignas, letreros impresos para demandar indexación salarial y muestra de ollas vacías. ( SAMIL MATEO )

En una multitudinaria marcha que recorrió algunos de los barrios más populosos del Distrito Nacional, el partido Fuerza del Pueblo marchó este domingo por más de dos horas en reclamo por la inseguridad ciudadana, el alto costo de los alimentos y los casos de supuesto narcotrafico en el Gobierno.

La marcha inició en el sector Capotillo, recorrió los sectores Villa María, Villa Consuelo, Libertad, Mejoramiento Social y otros, hasta llegar a la avenida Duarte, donde los manifestantes se reunieron para continuar su protesta.

La protesta se caracterizó por los elementos propios de una campaña política: equipos de música durante todo el recorrido, carteles elaborados, banderas de la Fuerza del Pueblo y el ánimo de una multitud de simpatizantes que esperaba a Leonel Fernández, el presidente de la organización opositora.

La marcha estaba prevista para iniciar a las 10:00 de la mañana, pero arrancó una hora después. Desde temprano, la gente se fue acumulando en la avenida Nicolás de Ovando con Albert Thomas, donde inició el largo recorrido.

La gente llegaba a pie, en guaguas del transporte público contratadas para el acto y en motores.

Carteles impresos. ollas vacías y merengues

La mayoría llegó con algarabia al acto y portando unos carteles totalmente impresos, muy distintos a los usuales carteles hechos a mano que solían usarse en actos políticos.

Algunos de los carteles reclamaban mayor seguridad ciudadana y el freno del narcotrafico, pero gran parte estuvo dirigida al aumento de los precios de la comida.

La música fue otro elemento característico de la marcha que animó a la gente. A ritmo de merengue, la Fuerza del Pueblo entonó cantos como "Ahora es que hay olla", "Que vuelva Leonel pa´ que acabe con esto", y su simbólico "E pa´ fuera que van".

Aunque a la marcha se convocó a todo el público que quisiera reclamar por las principales problemáticas sociales del país, la organización opositora reunió, en su mayoría, a un público adulto-joven, mientras que los más envejecientes apoyaron desde sus casas.

En el trayecto, la gente salía de sus casas mostrando ollas vacías, cajas de comida vacías y fundas de harina que simulaban un reclamo a la droga y a las presuntas acciones de narcotrafico por las que son cuestionadas algunos miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

En el recorrido estuvieron presentes dirigentes de la Fuerza del Pueblo como Radhames Jiménez, Bautista Rojas Gómez, Rafael Castillo, Tayluma Calderon, Rafaela González y otros.