La Asociación de Ferreteros se reúne con diputados y plantea sustituir la cesantía por un seguro de desempleo

De izquierda a derecha, Diputado Eugenio Cedeño, miembro de la comisión, Constantino Ramírez y Félix Sánchez, de la Asociación de Ferreteros. ( FUENTE EXTERNA )

La discusión sobre la reforma al Código de Trabajo y el espinoso tema de la cesantía volvió a tensarse este lunes tras la propuesta presentada por la Asociación de Ferreteros, que pidió sustituir la cesantía laboral por un paquete de beneficios sociales que, según explicaron, debería integrarse en la reforma como un reemplazo de esa indemnización.

Tras reunirse por dos horas con la comisión de diputados que estudia la reforma laboral, la Asociación de Ferreteros, representada por Constantino Ramírez y Félix Sánchez, planteó que el seguro de desempleo podría financiarse a través del Fondo del Seguro de Accidentes de Trabajo, bajo un modelo similar al que se usa actualmente para sostener el sistema de Infotep.

También, recomendaron que el seguro de desempleo que proponen pueda sostenerse mediante un mecanismo tradicional, donde el empleador aporte el 90 % y el trabajador el 10 %.

Los empresarios ferreteros agregaron que, según lo contemplado en la Ley de Seguridad Social, cuando se implementen esas conquistas, el seguro de desempleo puede sustituir la cesantía "sin que los derechos adquiridos se pierdan".

Asimismo, explicaron que esos pagos acumulados podrían entregarse en cuotas para evitar que las empresas enfrenten quiebras financieras por pagar toda la indemnización a la vez, como sucede en la actualidad.

Según expusieron, la cesantía es un obstáculo para que más de 400,000 profesionales recién graduados puedan conseguir su primer empleo y para que más de un millón de personas logren insertarse en el mercado laboral formal.

Plantearon que la carga económica que implica la cesantía "limita los aumentos salariales y desincentiva la contratación".

El análisis

El planteamiento fue entregado a la comisión de Diputados que estudia el proyecto, que aseguró que escuchará y valorará todas las posiciones, aunque ha reiterado que no respalda afectar la cesantía.

El presidente de la comisión que estudia el proyecto, el diputado Melido Mercedes, recordó que el órgano legislativo ha escuchado a empresarios, trabajadores y al Ministerio de Trabajo, y que todas las posiciones están siendo depositadas por escrito para su análisis.

Dijo que el estudio de la iniciativa está en su fase final y que esperan presentar el informe pronto, salvo que surjan algunos imprevistos.

Sobre el tema de la cesantía, Mercedes indicó que el punto sigue siendo uno de los más sensibles del proyecto y aseguró que la comisión valorará todos los planteamientos, aunque reiteró que están "en contra de que se toque la cesantía y cualquier derecho que afecte a los trabajadores dominicanos".

La cesantía laboral

La cesantía es un beneficio económico que se paga a los trabajadores bajo el amparo de la Ley 16-92, que instituye el Código de Trabajo. La normativa lo define como un pago que se calcula acumulando el tiempo y el salario del trabajador.

El beneficio solo se otorga a un trabajador cuando es despedido sin una causa justificada.

Aunque el Poder Ejecutivo nunca propuso cambiar la cesantía cuando depositó hace más de un año la propuesta de la reforma laboral, los empresarios han impulsado cambios en el beneficio alegando que dejarla tal como está no incentivará los nuevos empleos en el país.

Sin embargo, sus propuestas han encontrado el rechazo del Congreso que, durante las aprobaciones del proyecto, ha rechazado cualquier variación a la cesantía.