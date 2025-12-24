RD y siete países respaldan la proclamación de Asfura como presidente electo de Honduras

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana dio a conocer el comunicado este miércoles 24. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana formó parte del grupo de países de la región que felicitó oficialmente a Nasry "Tito" Asfura por su proclamación como presidente electo de Honduras, tras los comicios celebrados el pasado 30 de noviembre.

En una declaración conjunta suscrita también por Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Perú, los países firmantes expresaron su disposición de trabajar con el nuevo gobierno hondureño —que asumirá funciones el próximo 27 de enero— en áreas clave como comercio, seguridad, migración y fortalecimiento de la democracia regional.

La inclusión de República Dominicana refuerza su rol activo en los esfuerzos de concertación política y estabilidad democrática en América Latina y el Caribe.

El pronunciamiento destacó, además, la responsabilidad cívica demostrada por la ciudadanía hondureña durante el proceso electoral, así como la paciencia mostrada durante el escrutinio final, subrayando el compromiso con la paz y la institucionalidad democrática.

Los gobiernos también reconocieron el trabajo de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea, cuyo acompañamiento —junto al de observadores nacionales— contribuyó a una revisión exhaustiva e imparcial del proceso, aportando claridad y confianza sobre la legitimidad de los resultados.

Asimismo, el comunicado valoró el desempeño del Consejo Nacional Electoral hondureño, resaltando la labor de su personal y el liderazgo de sus consejerías en medio de presiones registradas durante la fase poselectoral.

Finalmente, los países firmantes reafirmaron su solidaridad con el pueblo hondureño y manifestaron su deseo de que la transición presidencial se desarrolle de manera pacífica y ordenada, contribuyendo al afianzamiento de la convivencia nacional y la estabilidad democrática en la región.

Comunicado conjunto de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana sobre las elecciones en Honduras.



https://t.co/KIlncq9Vbv pic.twitter.com/KOyaTDNoEj — Cancillería de República Dominicana (@MIREXRD) December 24, 2025