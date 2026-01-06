La madrugada en que fuerzas estadounidenses ejecutaron la operación aérea y especial que culminó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al menos seis aeronaves militares de Estados Unidos que habían estado basadas temporalmente en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) no se encontraban en la pista, según observaciones realizadas en el aeropuerto.

Durante las semanas previas, en el AILA se habían mantenido estacionadas de forma intermitente entre ocho y diez aeronaves militares estadounidenses de distintos tipos. La mañana del sábado 3 de enero, varias de esas aeronaves no estaban en sus posiciones habituales.

Sin embargo, no existe hasta ahora ninguna confirmación pública ni reporte de medios internacionales confiables que indique que aviones cisterna de reabastecimiento en vuelo (como los KC-135 o KC-46) hayan participado a partir de vuelos desde República Dominicana directamente en la fase de ataque o en la operación de captura de Maduro en Caracas.

La "Operation Absolute Resolve" involucró un despliegue aéreo masivo en el Caribe y sobre territorio venezolano, con más de 150 aeronaves utilizadas para asegurar superioridad aérea, vigilancia, guerra electrónica y apoyo a las fuerzas especiales.

Entre las aeronaves cuya participación ha sido reportada se encuentran cazas F-22, F-35 y F/A-18; bombarderos como el B-1; aviones de alerta temprana y vigilancia, así como helicópteros del 160th Special Operations Aviation Regiment (Night Stalkers), que transportaron a los operadores de fuerzas especiales que ejecutaron la captura.

Medios internacionales han descrito ataques contra defensas aéreas y objetivos estratégicos, así como vuelos de helicópteros a baja altitud para insertar y extraer al equipo en el complejo donde se encontraba Maduro. Ninguna de esas coberturas menciona de forma específica la participación de aviones cisterna en la acción sobre Caracas, aunque en operaciones aéreas de este tipo es habitual que existan plataformas de reabastecimiento en alerta o desplegadas en la región como parte del andamiaje logístico general.

Lo que se vio hoy

En la pista del AILA se observaron nuevamente este martes 6 de enero ocho aviones Boeing KC-135R Stratotanker, aeronaves de la Fuerza Aérea de Estados Unidos utilizadas para reabastecimiento en vuelo, lo que indica que ese tipo de plataformas sí ha operado desde el aeropuerto dominicano en el marco de despliegues regionales recientes, aunque no puede afirmarse que hayan sido usadas directamente en la operación contra Maduro.

El Ministerio de Defensa de la República Dominicana no ha emitido declaraciones sobre los movimientos específicos de aeronaves estadounidenses en aeropuertos dominicanos durante esos días. La administración del AILA, por su parte, ha señalado que remite cualquier consulta sobre operaciones militares extranjeras a las autoridades competentes.

Entre el lunes y el martes también se observó la entrada y salida de soldados norteamericanos por medio de un acceso especial a la terminal, custodiado de forma permanente por personal extranjero y policías dominicanos.

Cuando salen del área, los militares abordan autobuses.

Apoyo logístico en el Caribe Las operaciones desde el AILA han sido parte del apoyo logístico y operativo que ha brindado el Gobierno dominicano a los Estados Unidos en sus labores de vigilancia en el Caribe y en las presiones anunciadas para combatir actividades ilícitas en la región, principalmente contra el narcotráfico.

Autorizaciones de operaciones logísticas

Las autoridades informaron el 26 de noviembre pasado que habían autorizado espacios específicos de la Base Aérea de San Isidro y del AILA para operaciones logísticas de aviones de reabastecimiento, transporte de equipos y personal técnico de los Estados Unidos, como parte de un esfuerzo conjunto contra el narcotráfico en el Caribe y basado en el marco jurídico bilateral establecido en los acuerdos antidrogas de 1995 y en su Protocolo Ampliatorio de 2003.