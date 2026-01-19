Raúl Fuentes: "Valoramos mucho el papel que puede jugar RD en un mundo cada vez más polarizado

Europa nos mira con otros ojos. Sin descuidar la cooperación, la UE busca potenciar la inversión y reforzar el diálogo político. "Sin la República Dominicana no es posible pensar en grandes estrategias regionales", dice el nuevo embajador de la Unión Europea en el país en el transcurso de la conversación.

La hoja de servicios del embajador Raúl Fuentes Milani es extraordinaria. Sus destinos en el servicio exterior español y en la diplomacia de la UE le dan voz para analizar el complejo momento de la geopolítica mundial desde la experiencia acumulada y el optimismo obligado.

-En el país hay dos embajadas potentes: la de Estados Unidos y la de España. ¿Cuál es su plan para la de la Unión Europea?

La Unión Europea lleva mucho tiempo y tiene una red de proyectos comunes que empiezan por la sociedad civil. La inversión es impresionante: en conjunto, los operadores económicos de la Unión Europea son el primer inversor directo en la República Dominicana, con 1,500 millones de euros en el año 2024.

Eso es un activo que queremos apoyar. Segundo, nuestra relación comercial: si sumas bienes y servicios, somos el segundo socio comercial de la República Dominicana. Y en tercer lugar, tenemos una historia común muy profunda, de mucho tiempo, que se basa en valores compartidos. Los valores de la soberanía, los valores del respeto del Estado de Derecho, democracia y derechos humanos, la defensa del multilateralismo...

"Sin la República Dominicana no es posible pensar en grandes estrategias regionales" Raúl Fuentes Milani Embajador de la Unión Europea “

-¿Somos buenos aliados?

Claro, todo lo anterior hace que tengamos una posición común en muchos aspectos en la esfera internacional. Yo quisiera continuar y profundizar todo eso que ya existe. Tenemos unos programas de cooperación que son muy diversos, que llegan a muchas partes de la economía y de la sociedad dominicana, pero eso no es realmente lo más importante para mí. Lo más importante es trabajar juntos en lo que nos interesa a ambos. Eso son los contactos people to people, financieros, económicos, etc. Y el trabajo conjunto en la esfera internacional en el ámbito de los valores.

-¿Qué retos inmediatos tiene por delante?

Yo creo que uno muy importante es trabajar con coherencia los Estados miembros aquí, ser un "equipo Europa" y creo que lo estamos consiguiendo. La idea es trabajar conjuntamente con el Banco Europeo de Inversiones, las agencias de los Estados miembros... de manera que podamos ofrecer realmente una oferta interesante a la sociedad dominicana.

-¿Cree usted que se han aprovechado los acuerdos EPA suficientemente?

Desde luego que se han aprovechado, porque nuestros intercambios comerciales se han multiplicado por cuatro en los 16 años desde que firmamos el EPA. ¿Se puede hacer más? Sí. Por ejemplo, en los productos orgánicos. Nosotros tenemos una regulación extraordinariamente avanzada en temas de orgánicos, protección del medio ambiente, etc. Desde mi punto de vista es una oportunidad para la República Dominicana. Los operadores dominicanos, de hecho, tienen una ventaja comparativa respecto a otros cuando trabajan en ese ámbito porque son capaces de ofrecer productos de primer nivel, como cacao, mango, aguacate... y son capaces de competir precisamente con esos estándares así de altos. Es verdad que la regulación es complicada, pero nosotros tenemos programas para facilitar la llegada de los productos dominicanos al sector del mercado más exigente de la Unión Europea.

"Nuestros intercambios comerciales se han multiplicado por cuatro en los 16 años desde que firmamos el EPA" Raúl Fuentes Milani Embajador de la Unión Europea “

La segunda parte que pensamos que tenemos que mejorar es la implementación de las disposiciones del EPA en el seno de CARICOM. Hay algunos países de CARICOM, algunos socios, que no han implementado las disposiciones del EPA de manera suficiente y eso crea una desventaja en el comercio intracaribeño.

-Ya pasamos a escala regional. Y ahí las cosas se complican...

Bueno, este año, 2026, República Dominicana copreside el Consejo del EPA, UE-Cariforo y queremos celebrar un Consejo aquí. Si es posible, con la presencia del comisario y utilizar eso para avanzar en la implementación de las disposiciones del EPA.

-Todos estos temas son económicos... ¿y a otro nivel?

Queremos hacer una reunión de diálogo político. No tenemos diálogo político desde 2023. Un año por una cosa, el otro por la otra, en fin, no nos hemos reunido formalmente en dos años. Este año lo queremos tener, si es posible en junio, coincidiendo con la Semana de República Dominicana en Bruselas, de manera que haya una delegación importante de República Dominicana que se desplace, que tenga la reunión de diálogo político y pueda entrevistarse con otros miembros de la comisión.

Hoy llega el responsable de Asuntos Políticos del servicio europeo de acción exterior para una reunión de consultas en el Mirex en que vamos a hacer un repaso de la actualidad internacional, de la situación regional y de los grandes programas bilaterales.

-¿Cuáles serían estos asuntos bilaterales?

Número uno, EPA, como estamos diciendo. Número dos, Global Gateway, este programa de inversiones, y explorar un reforzamiento de la cooperación en materia de seguridad.

-¿Por qué seguridad?

Porque República Dominicana está en una posición clave, geográficamente. Tenemos una buena cooperación pero es mejorable.

-¿Mejorable?

Tenemos muchos programas en diversos ámbitos. Por ejemplo, acabamos de firmar un acuerdo de cooperación con Eurojust, de cooperación en materia de justicia. Podemos desarrollar la cooperación con Europol, las fuerzas de policía. Pero, además, tenemos el programa El PACCTO, que favorece la celebración de seminarios y contactos entre fuerzas de policía y lucha contra el narcotráfico. Tenemos un programa de lucha contra las drogas, tenemos Colibrí y otros programas que son más operativos, que permiten operaciones concretas. Pero vemos que están muy desperdigados y nos gustaría darle una unidad a ese trabajo. Aprovechando además que algunos de los Estados miembros tienen programas muy similares, algunos apoyados incluso logísticamente desde los territorios caribeños de Francia, por ejemplo.

"Mercosur es una apuesta de la Unión Europea por América Latina. No se trata de una relación unilateral extractiva" Raúl Fuentes Milani Embajador de la Unión Europea “

-¿Siente que la relación a nivel político era más fuerte y se ha ido debilitando?

Nosotros valoramos mucho el papel que puede jugar República Dominicana como un país próximo a nosotros en un mundo cada vez más polarizado. Ese es el valor que nosotros queremos desarrollar. Por eso estamos decididos a regularizar los contactos y a trabajar e intentar encontrar cosas para hacer juntos.

-El sábado se firmó Mercosur. ¿Quién gana qué?

Lo primero es que haber llegado hasta aquí es un éxito extraordinario. Luego tendremos que hacer una aplicación provisional y luego tendrá que ratificarse el acuerdo, etc.

-¿Y qué significa esto?

Bueno, lo primero significa... que es un acuerdo de futuro. Un gran acuerdo para el comercio multilateral. Ganan ellos, ganamos nosotros, ganan todos. Es una apuesta de la Unión Europea por América Latina.

Es una apuesta por una política de desarrollar acuerdos, no se trata de una relación unilateral extractiva. Nosotros creemos que es por la vía de los acuerdos como podemos mejorar.

Este acuerdo es extraordinariamente importante porque tiene el potencial de llegar a cientos de millones de personas, por eso mismo es costoso. Es un acuerdo moderno, ambicioso, con una serie de cláusulas de salvaguarda, procedimientos, etc.

-¿Pero es realmente tan malo para los agricultores franceses o españoles?

Yo creo que no. De hecho, en algunos sectores los agricultores europeos tendrán ventajas, como el sector del aceite. Es decir, yo creo que en el fondo es un win-win para ambos.

Pero al ser un acuerdo importante, es también un acuerdo que tiene un valor en términos de visibilidad. El hecho de que se haya tardado tanto tiempo en negociar... al final se crean unas dinámicas que en algún momento hay que romper. Realmente es un cambio y debe comprenderse como una apuesta de la UE por América Latina.

"La República Dominicana tiene un nivel de desarrollo que necesita que nosotros trabajemos en grandes proyectos de inversión sin abandonar las pequeñas iniciativas" Raúl Fuentes Milani Embajador de la Unión Europea “

-Decía que la cooperación no le importa tanto como otros campos de trabajo...

Sí me importa, pero no se reduce a eso. Los grandes programas de cooperación de la Unión Europea en República Dominicana tocan los sectores del transporte, el agua, las finanzas sostenible y esperamos entrar en el sector digital donde tenemos ya un pie en ciberseguridad con LAC4. Es decir, eso es LAC4, el Centro de Cibercapacidades de Latinoamérica y el Caribe implementado por la Agencia de Ciberseguridad de Estonia, que solamente tiene dos programas en el mundo; y el que funciona en Indotel, en la Ciudad Colonial, es uno de ellos. A esas me gustaría añadir seguridad, que yo creo que es un área muy importante y que podríamos trabajar muy bien en sectores como el sargazo. Ya hemos tenido una reunión con viceministros de Turismo y de Medio Ambiente para sopesar la posibilidad de un proyecto de alcance regional.

-Habla usted menos de cooperación en el sentido tradicional...

La República Dominicana tiene un nivelde desarrollo que necesita que nosotros trabajemos en grandes proyectos de inversión sin abandonar las pequeñas iniciativas. Tenemos que ser es socios en grandes proyectos de inversión.

Y para eso pues se creó este instrumento Global Gateway que intenta reunir a los diferentes actores del equipo de Europa, es decir al BEI, a la Agencia Francesa de Desarrollo, a la GIZ, a la AECID y la FIAP para ofrecer inversiones en áreas que sean prioritarias.

Con unos fondos concesionales relativamente pequeños de nuestro programa bilateral, intentamos es, ofrecer las condiciones para que las grandes inversiones, los grandes que tienen que vía créditos, encuentren ese pie de amigo que les emuje a invertir. Y eso lo hemos conseguido

de manera exitosa en el sector, por ejemplo del transporte –para el Metro, por ejemplo- donde con aportaciones concesionales de 10 millones de euros hemos sido capaces de movilizar inversiones de 250 y 290 millones de euros. Otro sector el agua en San Cristóbal, nuevamente con una aportación relativamente pequeña de 5 o 10 millones de euros, es posible que determinado proyecto de inversión pueda ser rentable y que despegue. Eso también lo estamos haciendo en San Cristóbal en el sistema de agua y sanamiento.

-¿Quién pone ese primer capital?

Hasta ahora, sobre todo hemos trabajado con fondos bilaterales, es decir fondos que nos habían ofrecido para trabajar en la República Dominicana. El salto debe ser trabajar también con los fondos regionales.

Porque hay grandes facilidades financieras de carácter regional para trabajar en sectores como la energía, la conectividad, la lucha contra los desastres naturales. Y para movilizar esos fondos necesitamos proyectos que no sean solamente nacionales sino que incluyan a varios países. Ese es el reto.

-¿Y es tan difícil trabajar a nivel regional en el Caribe?

Hay que entender que en el Caribe hay un centro de gravedad económica que es República Dominicana y eso es lo que intento trasladar. Que sin la República Dominicana no es posible pensar en grandes estrategias regionales.

Deben pasar por aquí precisamente porque el Caribe es un sistema muy heterogéneo, muy fragmentado en el que es difícil lanzar esos proyectos.

Geopolítica

-Conoce bien Israel...

Por mi carrera diplomatica, sí, porque estuve destinado allí. Y luego fui jefe de división para el proceso de paz de Oriente Medio en la UE. Así que lo conozco por ambos lados. También viajé muchas veces a los territorios palestinos ocupados. Yo creo que la UE tiene un engagement, una implicación fortísima con ambos. Con Israel, porque es miembro de algunos importantes programas comunitarios. Y con la Autoridad Palestina, con la que tenemos muchísimos programas.

Somos el primer socio en materia de ayuda. Y el primer socio en materia de ayuda humanitaria, también, a la Autoridad Palestina. Y la idea es que nosotros utilicemos esta posición para facilitar el diálogo entre Israel y la autoridad palestina. Es cierto que la guerra de Gaza ha abierto muchas heridas pero posiblemente estamos en el camino para avanzar en lo que tiene que ser el futuro: una solución con dos Estados que vivan en paz y seguridad entre sí.

-Es una visión muy optimista.

Bueno, los diplomáticos tenemos que ser optimistas. Y los que se ocupan de Oriente Medio todavía más. Es decir, es un asunto tan delicado y que evoluciona tanto... Pero cuando has vivido allí te das cuenta de que hay un potencial en las sociedades israelí y palestina para entenderse que es enorme. Y que muchas veces no tienen voz porque son los extremos los que gritan y los que se imponen. La Unión Europea, precisamente, lo que intenta es trabajar con ese grupo del medio que cree en una convivencia.

-La Unión Europea tiene otro Frente: Rusia.

Para nosotros es muy importante apoyar a Ucrania para resistir la guerra de agresión que está sufriendo y que es una claras violación a la carta de las Naciones Unidas. Ahora está movilizando una ayuda de 90 mil millones de euros. Le estamos apoyando también con el suministro de armas, etc. Pensamos que la Unión Europea tiene que ser parte de la solución y estamos dispuestos a contribuir a un futuro acuerdo de paz aportando garantías en materia de seguridad, apoyo financiero, etc. También pensamos que el futuro de Ucrania está en el seno de la Unión Europea.

-¿Y de la OTAN?

Eso lo debe decidir la OTAN. Nosotros vamos a establecer un sistema acelerado para favorecer la adhesión de Ucrania a la Unión Europea.

-¿Groenlandia?

Prefiero no pronunciarme sobre ese asunto. Creo que lo que está claro es que el futuro de Groenlandia debe decidirse por Groenlandia y el reino de Dinamarca, esa es la realidad.

Creo que la reunión que han tenido Dinamarca y Groenlandia con Marco Rubio y JD Vance empieza a trabajar sobre eso. Lo importante, como siempre en diplomacia, es intentar mantener las cosas en un marco institucional conocido, compartido en el que se pueda avanzar.

Citas

Sin la República Dominicana no es posible pensar en grandes estrategias regionales. Nuestros intercambios comerciales se han multiplicado por cuatro en los 16 años desde que firmamos el EPA. Mercosur es una apuesta de la Unión Europea por América Latina. No se trata de una relación unilateral extractiva. Lo importante en diplomacia es intentar mantener las cosas en un marco institucional conocido, compartido, en el que se pueda avanzar. La República Dominicana tiene un nivelde desarrollo que necesita que nosotros trabajemos en grandes proyectos de inversión sin abandonar las pequeñas iniciativas.