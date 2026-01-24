Presidente electo de Chile: "El desarrollo de República Dominicana no deja de sorprenderme"

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, destacó este sábado que el progreso sostenido de la República Dominicana continúa llamando poderosamente su atención, al iniciar una visita oficial al país con una agenda centrada en la ciudad de Santiago de los Caballeros.

Kast subrayó que ha visitado la República Dominicana en varias ocasiones a lo largo de los años y que los avances alcanzados en materia de desarrollo, crecimiento económico y seguridad siguen sorprendiendo.

"Conocí la República Dominicana hace 35 años y no deja de sorprendernos su desarrollo, crecimiento y niveles de seguridad en todas las áreas", expresó.

El mandatario electo llegó acompañado de su esposa, María Pía Adriasola, y fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; y el ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor Ito Bisonó, quienes dieron la bienvenida a la delegación y coordinan su agenda durante la estadía en el país.

Durante su visita, Kast señaló que para Chile resulta de especial interés observar experiencias exitosas en sectores estratégicos como el turismo y la infraestructura, con el objetivo de conocer los factores que han impulsado el crecimiento dominicano y evaluar posibles aprendizajes aplicables a la realidad chilena.

Asimismo, resaltó los intercambios previos sostenidos con autoridades dominicanas en escenarios internacionales, los cuales facilitaron este acercamiento institucional para conocer de primera mano el modelo dominicano de desarrollo y gestión pública.

Política migratoria ejemplar

En materia migratoria, el presidente electo valoró la política implementada por la República Dominicana, calificándola como relevante y ejemplar, al considerar la compleja realidad de dos naciones que comparten un mismo territorio insular con profundas diferencias sociales, económicas y estructurales.

A su llegada a Santiago, Kast fue recibido además por una delegación de diputados y funcionarios. La visita forma parte de una gira por Centroamérica y el Caribe que incluye encuentros vinculados a la cooperación regional, la seguridad y la migración.