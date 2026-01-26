Fuerza del Pueblo señala crisis agropecuaria en el país por aumento de importaciones en 2025

El Subgabinete Agropecuario de la Fuerza del Pueblo, encabezado por Héctor Acosta, denunció ayer una crisis agropecuaria en 2025 debido a las importaciones. ( FUENTE EXTERNA )

El Subgabinete Agropecuario del partido Fuerza del Pueblo afirmó este lunes que el aumento de las importaciones agropecuarias durante 2025 incidió de manera negativa en la producción nacional y en la situación económica de pequeños y medianos productores.

La posición está contenida en un balance agropecuario correspondiente al año 2025, presentado este lunes en rueda de prensa por Héctor Acosta, en representación del Subgabinete Agropecuario y de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios de esa organización política.

Según el documento, las importaciones de productos agropecuarios se habrían duplicado en los últimos años hasta alcanzar aproximadamente 6,000 millones de dólares anuales, incluso durante períodos de cosecha local, lo que —de acuerdo con el informe— redujo la colocación de la producción nacional en el mercado interno.

El balance sostiene que esta dinámica afectó principalmente a pequeños y medianos productores, varios de los cuales habrían enfrentado pérdidas económicas y, en algunos casos, la quiebra de sus unidades productivas.

Préstamos a través del Banco Agrícola

El informe también cuestiona la distribución de los recursos canalizados a través del Banco Agrícola para préstamos a tasa cero.

De acuerdo con el documento, una parte significativa de esos fondos no habría beneficiado a pequeños y medianos productores, sino a grandes empresarios con mayor capacidad de acceso al crédito, incluyendo personas sin actividad agropecuaria directa.

Reducción de servicios

Otro de los aspectos señalados fue "la reducción de los servicios de asistencia técnica". El balance atribuye la situación a la cancelación de técnicos y profesionales del sector, lo que —según el documento— afectó programas de capacitación, sanidad animal y control cuarentenario.

Como resultado de este conjunto de factores, el informe indica que varios subsectores agropecuarios cerraron el año 2025 con bajos niveles de rentabilidad y un alto grado de incertidumbre, lo que llevó a algunos productores a abandonar actividades productivas que habían sostenido por años.

La Fuerza del Pueblo planteó que este escenario contribuyó al debilitamiento del aparato productivo nacional y a una mayor dependencia de productos importados. La organización señaló que el balance busca alertar sobre los efectos de la política agropecuaria vigente y llamó a revisar las decisiones públicas en el sector.