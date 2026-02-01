Presidente Abinader viaja este domingo a Dubái en donde asistirá a foro global sobre gobernanza

El mandatario dominicano participará con cientos de gobernantes de distintos países del mundo, empresarios e inversionistas, indicó la presidencia de la República. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader viajará este domingo a Dubái, Emiratos Árabes Unidos, para participar en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 (World Governments Summit – WGS), un foro anual de alto nivel que reúne a líderes mundiales, expertos y representantes del sector privado.

En el encuentro se debatirá sobre el futuro de la gobernanza, la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible.

Durante su agenda en la cumbre, el mandatario dominicano sostendrá reuniones bilaterales con presidentes suramericanos, así como reuniones con representantes dominicanos, como parte de los esfuerzos por fortalecer la cooperación internacional y las relaciones estratégicas del país.

La Cumbre Mundial de Gobiernos

La Cumbre Mundial de Gobiernos, que se celebra desde 2013, se ha consolidado como una plataforma clave para el intercambio de ideas entre líderes de opinión y formuladores de políticas públicas.

En esta edición, que se desarrollará del 3 al 5 de febrero bajo el lema "Dando forma al futuro de los gobiernos", se abordarán los principales desafíos y oportunidades que enfrenta la humanidad.

Abinader participará junto a otros líderes internacionales en discusiones centradas en la prosperidad económica, las oportunidades emergentes y el impacto de la innovación y la tecnología en la gestión pública.

La presencia del presidente dominicano en este escenario internacional es presentada por el Gobierno como una señal del compromiso del país con la cooperación global, la modernización del Estado y la promoción de políticas orientadas al desarrollo sostenible.