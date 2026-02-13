El PLD define ruta para sus presidenciables

Ramón -Monchy- Fadul, Temístocles Montás, Abel Martínez, el presidente del PLD, Danilo Medina; Johnny Pujols y Cristina Lizardo durante la reunión. ( RUBÉN DE LA CRUZ )

Con la maratónica reunión de ayer del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), los políticos de esa organización iniciaron la ruta para definir la lista formal de sus presidenciables, a quienes llaman aspirantes.

En el encuentro, se propuso formalizar la aspiración presidencial de Gonzalo Castillo, pero la sugerencia no prosperó porque los propios políticos establecieron que sea él mismo quien se presente públicamente como postulante.

De manera extraoficial se informó que la propuesta de formalizar a Castillo surgió en la reunión, pero no avanzó.

Al final del encuentro el secretario general del PLD, Johnny Pujols, fue cuestionado sobre la propuesta, pero se limitó a responder que el Comité Político comunica los resultados de sus encuentros, pero no todas las discusiones internas.

"Bueno, nosotros comunicamos los resultados de la reunión, no todas las discusiones internas, pero lo importante es el resultado de la reunión del Comité Central el próximo 22. Ahí veremos la lista definitiva, la lista preliminar de aspirantes y con eso es que vamos a poder oficializarlos", respondió.

Al hablar así, se refirió a la reunión a la que fue convocado el Comité Central del partido, la cual se efectuará el domingo 22 de febrero. Allí, los militantes conocerán la lista definitiva de aspirantes y validarán el protocolo que se seguirá para proclamar al aspirante presidencial del PLD.

El encuentro del Comité Central se realizará en el Club San Carlos, en el Distrito Nacional y permitirá que cientos de políticos del órgano opositor se encuentren para definir la ruta de escogencia de un aspirante que luego será oficializado como candidato presidencial para las elecciones del 2028.

Hasta ahora los únicos que de manera pública han manifestado su interés por participar son Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito, Charlie Mariotti, Francisco Javier García y recientemente el exministro Ramón Ventura Camejo.

La pronta elección Según la Ley 20-23, sobre Régimen Electoral, los candidatos presidenciales deben elegirse en octubre del 2027, pero en el PLD han alegado no están escogiendo a un candidato, sino a un aspirante, por lo que argumentan que no están violando el reglamento legal. El 2026 permitirá, según Pujols, que la organización partidista defina a su aspirante por consenso. Para ello convocó en 10 días al Comité Central.