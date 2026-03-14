Abel Martínez: "No entiendo por qué hay que parar el tránsito para que pasen los funcionarios"

Abel Martinez durante su campaña presidencial en el 2024 ( FOTO DE ARCHIVO )

El exalcalde de Santiago y excandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, compartió una breve reflexión a través de un vídeo donde afirma no entender por qué razón hay que detener el tránsito cuando un funcionario transita por alguna calle.

Expresó que esto no debería pasar a menos de que sea el presidente o vicepresidente, pero que de lo contrario ningún otro funcionario debería parar el flujo vehicular.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/14/alcalde-abel-martinez-5907c574.jpg Abel Martinez exalcalde de Santiago. (FUENTE EXTERNA)

"No entiendo por qué hay que detener el tránsito para que pasen los funcionarios. Y que conste, no me refiero solo a los funcionarios de este gobierno, porque eso ha pasado en todos los gobiernos de todos los partidos", expresó el líder político.

Afirma nunca haberlo hecho

Martínez agregó que nunca realizó eso ni durante su tiempo como presidente de la Cámara de Diputados ni tampoco como alcalde de Santiago de los Caballeros

"Cuando yo era presidente de la Cámara de Diputados, el cuarto en el orden jerárquico, nunca se detuvo el tránsito o se paró el semáforo para que yo pasara. Es que no está bien. Y en los ocho años de alcalde, nunca tampoco", afirmó.

Solo el presidente y el vicepresidente, nadie más

Martínez comentó que solamente el presidente y el vicepresidente de turno, por razones de seguridad, deberían ser los únicos que detengan el tránsito, pero que después ningún otro funcionario debería recibir ese trato, que según expreso Abel está mal.

"Está bien que al presidente, a la vicepresidenta, por razones de seguridad, sí hay que hacerlo."

"Pero funcionarios de cualquier categoría aquí en este país no está bien detener el flujo por eso. Y creo que hay que empezar a corregir eso como país, como Estado", afirmó.

Las autoridades deben detener esa práctica

Por último, el exalcalde dejó claro que las autoridades competentes deben velar por frenar esa práctica, ya que eso puede ayudar a mejorar las cosas en el país.

"Eso debe empezar precisamente las autoridades que tienen la moral para hacerlo, o no la moral, sino la disposición que deben tenerla, que empiecen a hacerlo poniendo el ejemplo para que crezcamos como país".