Luis Abinader se reúne con líderes de Israel y Estados Unidos en Costa Rica
La reunión se dio durante el ceremonial de toma de posesión de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado
El presidente de la República, Luis Abinader, sostuvo por separado encuentros bilaterales con el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, y con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, con quienes abordó temas de interés común y sobre el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas, económicas y de cooperación.
En el marco de las actividades celebradas en Costa Rica con motivo del traspaso de mando presidencial a Laura Fernández Delgado, las reuniones permitieron intercambiar impresiones sobre iniciativas orientadas al fortalecimiento de la seguridad regional y al combate del crimen organizado transnacional.
Reunión con el subsecretario Landau
Un comunicado de prensa de la Presidencia dominicana establece que, durante el encuentro con Landau, el presidente Abinader dialogó sobre la excelente relación política y económica entre República Dominicana y Estados Unidos, así como sobre la Fuerza de Supresión de Pandillas para Haití (GSF) y la estrecha colaboración bilateral en la lucha contra el narcotráfico.
Reunión con el presidente de Israel
En la reunión con el presidente Herzog, el diálogo abarcó diversos temas vinculados a la cooperación de Israel en áreas como agricultura, irrigación y desarrollo empresarial.
Asimismo, conversaron sobre la histórica acogida brindada por República Dominicana a las distintas olas migratorias judías y sobre la celebración en Santo Domingo, el próximo mes de agosto, del VI Foro Latinoamericano contra el Antisemitismo.
Comitiva presidencial
El presidente Abinader estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y por la embajadora dominicana en Costa Rica, María Amelia Marranzini.