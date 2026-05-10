Abinader entrega 1,500 títulos de propiedad en Nuevo Domingo Savio

El presidente Luis Abinader entrega el título de propiedad a una señora en Domingo Savio. Le acompaña el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza (derecha y Duarte Méndez, director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado. ( DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO )

"Ustedes eran dueños de hecho, ahora son dueños de derecho". Con esa frase el presidente Luis Abinader encabezó la entrega de 1,500 títulos de propiedad a familias del barrio Nuevo Domingo Savio, en el Distrito Nacional. Con esta segunda entrega, suman ya 3,500 títulos entregados en ese sector.

El mandatario informó que a pesar de que esos terrenos estaban titulados siempre aparece un político de un gobierno al que supuestamente le vendían.

"Eso lo hemos eliminado en este Gobierno y se los estamos dando a la gente que vive por años en esas localidades. Hoy estamos entregando mil quinientos certificados de títulos, una parte de Gualey y otra de Los Guandules", dijo el mandatario.

Manifestó que la entrega de títulos de propiedad es un proyecto en que el Gobierno trabaja con entusiasmo, con pasión y hasta con obsesión porque lo que se quiere es que nadie los pueda quitar del lugar donde viven.

"Lo que queremos es que ese terreno con su casita donde ustedes viven, que es de hecho de ustedes, hoy sea de derecho y nadie pueda quitárselo ya, a partir de hoy" Luis Abinader presidente de la República “

Valor económico

El presidente resaltó el valor económico que representa para las familias contar con un título legal. "Con ese título ustedes pueden ir a los bancos con una tasa de interés mucho más baja, arreglar su casita, construir una segunda planta o poner un negocio", destacó Abinader.

La primera etapa de entrega de títulos en el Nuevo Domingo Savio remitió más de 2,000 títulos.

Techado deportivo en Boca Chica

Abinader, junto al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, entregó en Boca Chica el techado deportivo escolar multiusos del centro educativo Elvira de Mendoza.

La obra, ejecutada por la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), forma parte del conjunto de proyectos que desarrolla el Gobierno en el Gran Santo Domingo y en distintas demarcaciones del país, a través del Plan Aulas 24/7-365.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/10/310cf71c-1679-484f-a5ba-16da995737a9-fc4e5056.jpg El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, habla durante la entrega de un techado deportivo. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)