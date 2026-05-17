Danilo Medina afirmó que el crecimiento y dinamismo del Partido de la Liberación Dominicana se debe al reconocimiento que, según dijo, hace la población de las gestiones encabezadas por esa organización política.

Las declaraciones fueron ofrecidas al concluir una asamblea interna del PLD celebrada en la provincia Elías Piña, actividad en la que estuvo acompañado por Johnny Pujols y miembros del Comité Político.

Medina consideró que el electorado ha evaluado las políticas públicas implementadas durante sus mandatos y las compara con la situación actual del país.

"Lo primero es que la gente se ha dado cuenta que con el PLD se vivía mejor. Eso no está en discusión. La gente sabe que nunca en la República Dominicana se tuvo condiciones de vida tan favorables como en los gobiernos del PLD", expresó.

El exmandatario también aseguró que antiguos simpatizantes y dirigentes que abandonaron la organización están regresando a sus filas.

"Hay mucha gente que se fue engañada, están regresando a su partido porque se dieron cuenta que fueron engañados", afirmó.

Según Medina, la población identifica al PLD como una estructura política que representa a sectores vulnerables, la clase media y el empresariado nacional.

El dirigente político explicó además que las asambleas territoriales forman parte de un plan interno de reorganización y movilización de las estructuras partidarias en todo el país.

Proyección electoral del PLD

Sobre el posicionamiento electoral de la organización, Medina proyectó que el PLD alcanzará nuevamente el primer lugar en las preferencias ciudadanas en los próximos meses.

de la organización, proyectó que el alcanzará nuevamente el en las preferencias ciudadanas en los próximos meses. "Pienso que a finales o a comienzos el PLD tiene que estar en el primer lugar y las encuestas van a tener que reflejar la verdad de lo que está pasando en las calles del país", concluyó.