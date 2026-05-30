El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, participó este sábado en un acto de la jornada nacional “Madres que Sostienen”, una iniciativa impulsada por el Gobierno para agasajar a las progenitoras en ocasión del Día de las Madres, que se celebra mañana, domingo 31 de mayo.

La actividad realizada en la sede central de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), en el municipio Santo Domingo Este, reunió a miles de mujeres quienes asistieron con la esperanza de ser agraciadas con uno de los muebles y electrodomésticos que allí se rifaron.

Con sus boletos en las manos y bajo el inclemente sol, algunas de las presentes reclamaban por estar ahí desde las 6:00 de la mañana y a las 11:30, hora en la que llegó el mandatario, aún no lograban entrar al recinto.

Fue tanta la aglomeración de personas, se calcula que unas tres mil, que los agentes de seguridad debieron cerrar los dos portones de acceso, desatando la desesperación de la multitud, que, en lugar de esperar con calma, empujaba las bardas metálicas de seguridad y cordones de restricción, un escenario que pudo resultar extremadamente peligroso para los que aguardaban en fila.

“¿Y cómo abro yo la puerta si están empujando así?”, atinó a decir uno de los miembros de la seguridad presidencial ante el clamor de las madres presentes, a quienes les pedían dar unos pasos hacia atrás para organizar las filas, pero estas se negaban por temor a perder el turno que celosamente habían cuidado por horas.

Dentro de la explanada, Edgar Augusto Feliz Arbona, director general de Dasac ofrecía las palabras de bienvenida.

“Tenemos regalos para todas, tenemos neveras, estufas, televisores, tenemos lavadoras, tenemos camas, tenemos juegos de muebles, juegos de comedor, licuadoras, grecas, vajillas y para las embarazadas también tenemos canastillas y, si por si acaso se queda una sin premio, se llevará su par de raciones de comida cruda”, prometió Feliz.

Feliz exaltó a las madres, a las que agradeció por su pasión y entrega.

“Nos dan la vida, nos forman, nos educan, nos hacen hombres y mujeres de bien para que le sirvamos a la patria. Para ustedes, mil felicidades, madres amadas”, dijo.

Palabras del presidente

A seguidas, el presidente Abinader se acercó al pódium y destacó que su gestión trabaja de manera permanente para mejorar la calidad de vida de las familias dominicanas, con especial atención a las mujeres que sostienen sus hogares.

“Les debemos tanto, las queremos tanto y admiramos tanto”, dijo al hablar del rol de las madres.

Pidió a todos los dominicanos darle “un abrazo, le demos un beso, le digamos a nuestra madre cuánto la queremos, cuánto la amamos, cuánto la admiramos, porque ellas son las responsables de nosotros estar aquí”.

Al finalizar su breve discurso, se inició la rifa para otorgar los enseres a las madres presentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/30/whatsapp-image-2026-05-30-at-23440-pm-149043ac.jpeg Electrodomésticos rifados en el acto Madres que sostienen. (DIARIO LIBRE/CLAUDIA FERNÁNDEZ)

El presidente Abinader fue el encargado de sustraer el primer boleto de la tómbola, saliendo agraciada la señora Yosiris Rosario, a quien se le obsequió una nevera.

En el acto también estuvieron presentes la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana Leyba; funcionarios gubernamentales, autoridades locales y representantes comunitarios.

De SDE a los Bajos de Haina

De inmediato, el presidente Abinader se trasladó hacia los Bajos de Haina, en San Cristóbal, donde entregó 1,279 títulos de propiedad, preparados por la Dirección General de Bienes Naciones, el Consejo Estatal del Azúcar (Corde) y la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.

El pastor Samuel Comprés González habló en representación de los titulados, quienes recibieron con alegría el título definitivo de sus propiedades, lo que definió como un acto de justicia social que responde a años de espera.

“Señor presidente, gracias por traer la titulación directamente a nuestras comunidades, gracias por hacerlo sin burocracia, con transparencia y con dignidad y sin costo para ninguno de los beneficiarios”, resaltó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/30/screenshot-2026-05-30-134856-ac5aa4b8.png Prudencia Ángeles recibe su título de manos del presidente Abinader. (FUENTE EXTERNA)

“Hoy, no solo se entrega un documento legal, hoy se entrega tranquilidad, estabilidad y esperanza en nuestras comunidades. Un título de propiedad significa seguridad jurica y el sueño de muchos que han esperado por décadas”, agregó.

Por su lado, Rafael Burgos Gómez, director de Bienes Nacionales, detalló que las propiedades pertenecen a las comunidades Los Alcarrizos, Los Frailes, Los Mameyes, Maquiteria, los Mina, Villa Altagracia, Las Américas, Jardines de Gautier y más de 700 ubicadas en los Bajos de Haina, eligiéndose por ese motivo este escenario.

Esta “importante obra de justicia social”, ayudó a los propietarios a economizar más de 250 millones de pesos, ya que sus deudas fueron condonadas.

Títulos para dignificar a las madres

En tanto, el presidente Abinader aseguró que esta entrega de títulos fue para dignificar a las madres dominicanas.

De acuerdo con el mandatario, las propiedades ahora valdrán “dos veces más” gracias al título legal de posesión, permitiendo a los dueños ir a la banca formal, tomar préstamos, venderla o anexar una nueva planta para la vivienda de los hijos.

Prudencia Ángeles Vásquez fue la primera agraciada en recibir de manos del presidente el documento que la acredita como propietaria de su hogar.

“Gracias a Dios, nadie me va a poder sacar de mi casa”, aseguró Yanelis Román, otra de las propietarias agraciadas.