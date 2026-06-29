Radhamés Jiménez compara al Gobierno con Drácula: le está chupando la sangre a los más pobres

El vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo (FP), Radhamés Jiménez Peña. ( FUENTE EXTERNA )

El vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo (FP), Radhamés Jiménez Peña, aseguró que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) "es lo más parecido al conde Drácula", al considerar que las políticas oficiales están afectando a los sectores más vulnerables de la población.

Durante un recorrido por varias provincias de la región norte del país, el dirigente opositor afirmó que la actual administración "le está chupando el presente y el futuro a los más pobres de la República Dominicana".

"El PRM, es la gran estafa política del siglo XXI en República Dominicana, pero no solamente eso, se ha convertido en el Drácula dominicano, le está chupando la sangre a los más pobres de este país, y ya no solo a los más pobres, recientemente vimos quejarse a los empresarios por la ley de Residuos Sólidos, este gobierno ha colocado en estado de pobreza a la gran mayoría de los dominicanos", expresó.

Jiménez Peña sostuvo que el alto costo de la vida, el desempleo, la delincuencia, la corrupción y las deficiencias en los servicios públicos son algunas de las principales problemáticas que enfrenta la población.

"El vampiro del PRM, ha encarecido la vida del dominicano, hoy tenemos una canasta básica inalcanzable, y que no decir de los niveles de desempleo, delincuencia, corrupción, deterioro de todos los servicios públicos, desorden del tránsito, falta de agua y energía eléctrica, que son el dolor de cabeza de toda la sociedad", sostuvo el dirigente político.

Asimismo, criticó la reciente reforma fiscal, al afirmar que su objetivo es recaudar más recursos para mantener elevados niveles de gasto público.

"Para terminar de estrangular a los más pobres, ahora acaban de aprobar una reforma fiscal que persigue buscar más dinero y continuar malgastando más de 14 mil millones de pesos en publicidad y una nómina pública parasitaria que de nada le sirve al Estado dominicano", declaró.

Precios de combustibles

El vicepresidente de la Fuerza del Pueblo también reclamó una reducción en los precios de los combustibles, argumentando que el descenso del petróleo en los mercados internacionales no se ha reflejado en el mercado local.

Indicó que el barril de petróleo se cotiza alrededor de los 70 dólares, mientras el galón de gasolina premium continúa vendiéndose a RD$341.10.

"Desde la Fuerza del Pueblo exigimos al Gobierno bajar de inmediato el precio de todos los combustibles", expresó.

Juramentación de exdirigentes

Como parte de su recorrido por la región norte, Jiménez Peña encabezó actos de juramentación de decenas de exdirigentes del PRM, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y de otras organizaciones políticas que pasaron a formar parte de la Fuerza del Pueblo.

En Santiago fueron juramentados, entre otros, Silverio Bautista, Franklin Jiménez Rivas, Josué Perdomo, Luis Almonte (pastor).

Mientras que en la provincia Hermanas Mirabal ingresaron a la organización decenas de maestros y técnicos distritales, entre ellos Efrén Almanzar, Robinson Hidalgo, José Guzmán, Juan Carlos Brito, Luis Pérez y Odalis Roque, quienes, según la organización, se comprometieron a trabajar para que Leonel Fernández alcance la Presidencia de la República en las elecciones de 2028.

Durante las actividades, Radhamés Jiménez estuvo acompañado por dirigentes, militantes y simpatizantes de la Fuerza del Pueblo.