Faride Raful: "Lo que sí está en nuestras manos es garantizar que este crimen tenga consecuencias"

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, calificó como "imperdonable" la muerte de un joven a manos de un agente de la Policía Nacional en el sector de Herrera y aseguró que corresponde a las autoridades garantizar que el hecho no quede impune.

A través de una publicación en su cuenta de X, la funcionaria expresó su consternación por el caso, afirmando que el suceso "enluta a una familia dominicana" y que ningún miembro de las fuerzas del orden debe estar protegido frente a actos contrarios a la ley.

"Como madre, no puedo imaginar el dolor de perder un hijo de esta manera", manifestó Raful, al tiempo que sostuvo que "ningún uniforme puede ser un escudo para la impunidad".

La ministra informó que el agente involucrado fue arrestado y puesto a disposición del Ministerio Público para responder ante la justicia por el hecho.

"Nada devolverá la vida de ese joven. Nos duele profundamente. Lo que sí está en nuestras manos es garantizar que este crimen tenga consecuencias y redoblar todos los esfuerzos para corregir las fallas que permitieron que ocurriera", expresó.

Raful afirmó además que el Gobierno debe trabajar para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.

"Porque no podemos descansar hasta que ninguna madre sienta que tiene que temerle a quienes juraron proteger a sus hijos. Ese es un compromiso del que no vamos a apartarnos", concluyó la ministra.

Reacción oficial

Las declaraciones de la titular de Interior y Policía se producen luego de la muerte de un joven durante un incidente en el que se vio involucrado un miembro de la Policía Nacional en Herrera, caso que ha generado indignación y reclamos de justicia por parte de distintos sectores de la sociedad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/04/ticia-51-7043e79e.jpg Ministra de Interior y Policía, Faride Raful en su cuenta de X. (FUENTE EXTERNA)