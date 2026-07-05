Leonel Fernández afirma que muerte de joven en Herrera demuestra el fracaso de la reforma policial

Leonel Fernández se dirige a los asistentes durante la presentación de la estructura nacional de la Fuerza Joven de la Fuerza del Pueblo, donde cuestionó la reforma policial tras la muerte del joven Darlin Mercado Reyes en Herrera. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, afirmó este domingo que la muerte del joven Darlin Mercado Reyes durante una intervención policial en Herrera, Santo Domingo Oeste, demuestra el fracaso de la reforma policial impulsada por el Gobierno, al considerar que los agentes desconocen los límites legales para detener a un ciudadano.

Al intervenir en la presentación de la estructura nacional de la Fuerza Joven de la organización, celebrada en el Club San Carlos, Fernández calificó el hecho como "un gran retroceso" para el país y sostuvo que el caso evidencia graves deficiencias en la formación de los miembros de la Policía Nacional.

"Con esa muerte el país ha retrocedido increíblemente", expresó el exmandatario.

Fernández dijo que revisó el video del incidente y sostuvo que el conductor de la motocicleta había entregado a los agentes los documentos que le fueron requeridos antes de que intentaran detenerlo.

"Desde el punto de vista legal, ¿tenía derecho el policía a detener, a apresar al joven dueño de la motocicleta? No. Su infracción es lo que los abogados llaman una infracción de simple policía. La sanción: una multa", afirmó.

Argumentó que, al tratarse de una falta administrativa, el procedimiento correspondía a la retención de la documentación y la citación del conductor ante un tribunal de tránsito, sin que procediera la privación de libertad.

A juicio del expresidente, el caso demuestra que la reforma policial no ha logrado corregir la actuación de los agentes en intervenciones cotidianas ni garantizar el respeto a los límites legales del uso de la fuerza.

"Entonces uno se pregunta: ¿esta reforma policial que están haciendo no le enseña a los policías que la privación de libertad es la excepción y la libertad es la regla? ¿No saben que solo cuando se ha cometido una falta que conlleva pena de prisión es que puede detenerse a un ciudadano?", cuestionó.

Añadió que, si el proceso de transformación policial no logra garantizar la vida de los jóvenes dominicanos, "no sirve para nada".

Asimismo, reclamó que los programas de formación de la Policía Nacional incluyan capacitación sobre los límites legales de las detenciones y reiteró que "no todo implica apresamiento", ya que existen infracciones cuya única sanción es una multa.

Acto de la juventud

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la presentación de la estructura nacional de la Fuerza Joven, donde Fernández sostuvo que la participación de los jóvenes será determinante para las elecciones de 2028.

El presidente de la FP afirmó que el partido reservará un 40 % de sus candidaturas para jóvenes, por encima del 10 % establecido como cuota mínima en la legislación electoral.

"Sin el respaldo del sector entre 18 y 35 años no se ganan elecciones", expresó, al destacar que ese segmento representa alrededor del 35 % del padrón electoral dominicano.

También propuso ampliar la participación política de ese grupo poblacional y criticó que la Constitución exija 25 años para aspirar a una diputación, lo que, a su juicio, limita la representación de personas entre 18 y 24 años.

Durante su discurso, Fernández aseguró que la Fuerza del Pueblo combinará la organización partidaria con el activismo en redes sociales para conectar con las nuevas generaciones y sostuvo que el partido se prepara para iniciar un nuevo ciclo político de cara a los comicios de 2028.

El caso

Darlin Mercado Reyes, de 19 años, murió la tarde del viernes tras recibir un disparo realizado por un agente de la Policía Nacional durante una intervención en el sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, Santo Domingo Oeste.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas por las autoridades, la actuación policial comenzó por la fiscalización de una motocicleta que circulaba sin seguro de ley. Un video del hecho muestra que, mientras los agentes intentaban detener al conductor del vehículo, Mercado Reyes se acercó a reclamar por la motocicleta y uno de los policías le disparó a corta distancia.

El agente señalado como autor del disparo fue identificado por la Policía Nacional como el cabo José Francisco Moreta Heredia, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público. La institución informó además que la Dirección Central de Asuntos Internos abrió una investigación disciplinaria para establecer responsabilidades.

El caso provocó indignación nacional y generó protestas en el sector, mientras familiares de la víctima reclamaron que la investigación abarque no solo al agente que realizó el disparo, sino también a los demás miembros de la patrulla que participaron en la intervención y que, según denunciaron, no auxiliaron al joven tras resultar herido.

Tanto el presidente Luis Abinader como la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, condenaron públicamente el hecho y exigieron que el responsable sea sometido a la justicia y reciba una sanción proporcional a la gravedad del caso.