Guido afirma que libro sobre Bob Menéndez reivindica su versión

El abogado y político dominicano, Guido Gómez Mazara, afirmó que la publicación del libro Gold Bar Bob: The Fall of America´s Most Corrupt Senator, de los periodistas Isabel Vincent y Thomas J. Anderson sobre el caso de soborno contra el exsenador demócrata Bob Menéndez, reivindica la versión que sostuvo durante años frente a acusaciones que, aseguró, dañaron su reputación.

El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) consideró que la investigación constituye una "rectificación tardía, pero necesaria", porque incorpora documentos, testimonios y registros que, a su juicio, coinciden con denuncias formuladas por él hace dos décadas.

Entrevistado por Pablo McKinney para Color Visión y QuisqueyaTV USA, Gómez Mazara destacó la recopilación de evidencias sobre dinero en efectivo, lingotes de oro y operaciones vinculadas al exsenador estadounidense Bob Menéndez.

Sostuvo que esos elementos permiten revisar las versiones difundidas en su contra y abren la posibilidad de reparar parcialmente el daño causado a su nombre.

El libro reconstruye la trayectoria política y judicial de Menéndez y describe una red de favores, contribuciones y gestiones en beneficio de empresarios y otros interesados. El exsenador fue condenado por cargos de soborno, extorsión, fraude, obstrucción de la justicia y actuación como agente extranjero.

La investigación también recuerda que, durante un allanamiento federal a su residencia, las autoridades encontraron más de 600,000 dólares en efectivo, 13 lingotes de oro y un vehículo Mercedes-Benz.

Para Gómez Mazara, la obra demuestra la importancia del periodismo de investigación sustentado en documentos verificables y obliga a reconsiderar episodios que, según dijo, fueron utilizados para desacreditarlo ante la opinión pública.

El exsenador demócrata por Nueva Jersey cumple actualmente una condena de 11 años por cargos federales de soborno. Menéndez renunció al Senado de Estados Unidos, donde llegó a presidir el prestigioso Comité de Relaciones Exteriores, tras ser declarado culpable de participar en la trama de sobornos.

El conflicto

Hace dos décadas, específicamente en 2004, cuando Gómez Mazara era consultor jurídico del Poder Ejecutivo, sufrió la revocación de su visa estadounidense, sin que en ese momento se ofrecieran las razones.

La Embajada de Estados Unidos en el país indicó que Gómez Mazara solo podría ingresar a territorio estadounidense en calidad de funcionario.

El político atribuyó la revocación de su visa a un conflicto "de faldas" que lo involucraba a él y al doctor Salomón Melgen, amigo del entonces senador estadounidense Bob Menéndez, quien, según Gómez Mazara, habría influido para que el embajador de ese entonces, Hans Hertell, cancelara su visa personal.