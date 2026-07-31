Omar Fernández pide sanciones más severas contra el tráfico de migrantes haitianos

"El tráfico ilícito de migrantes haitianos no es una simple infracción migratoria, es un delito que alimenta redes criminales, debilita el control de nuestra frontera y compromete la seguridad nacional", advirtió el senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el senador expresó preocupación por el hecho de que de siete sentencias emitidas este año por el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Dajabón solo dos de las personas halladas culpables deberán cumplir una pena de reclusión menor por transportar haitianos en condición migratoria irregular, en hechos ocurridos entre febrero de 2024 y abril de 2025.

"Quien se lucra traficando migrantes debe enfrentar consecuencias proporcionales a la gravedad de sus actos", afirmó.

Fernández sostuvo que el tráfico ilícito de migrantes de haitianos no constituye una simple infracción migratoria, sino un delito que fortalece redes criminales, debilita el control fronterizo y compromete la seguridad del país.

Propuestas de medidas

En ese sentido, reiteró su propuesta de crear un centro de detención para personas en condición migratoria irregular, con el fin de que sean procesadas y posteriormente devueltos. "Para que quien viole nuestras leyes migratorias, tanto el de aquí como el de allá, no pueda seguir actuando con la tranquilidad de que no habrá consecuencias", agregó.

El senador recordó además que impulsó una iniciativa para inhabilitar de por vida a quienes fueran condenados por tráfico de migrantes para ocupar cargos públicos. Aunque la propuesta no se logró, se consiguió aumentar a 20 años el impedimento de ejercer algún cargo público.

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Cuestionamientos a operativos

Fernández también cuestionó la efectividad de los operativos de deportación donde resalto que algunos migrantes detenidos, son liberados antes de llegar a la frontera permitiéndoles regresar nuevamente a suelo dominicano a cambio de dinero.

"Si de verdad queremos recuperar el control de nuestra política migratoria, el Estado debe detener, procesar y repatriar a quienes se encuentren ilegalmente en nuestro territorio", expresó.

Asimismo, consideró que las autoridades deben actuar con mayor firmeza contra las redes dedicadas al tráfico de migrantes sosteniendo que estas no podrían operar sin algún grado de complicidad de autoridades.

Reitero que defender el cumplimiento de la ley y el orden exigir sanciones drásticas y defender nuestra frontera no es un acto de intolerancia, es una responsabilidad de todo Estado que aspira a algo tan sencillo como darse a respetar.

"Porque los dominicanos tenemos derechos a exigir en un país donde las leyes se cumplen y quienes las violan respondan por ello", concluyó.