2,576 jóvenes se gradúan como parte del Programa Oportunidad 14-24

En un acto encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader; la primera dama, Raquel Arbaje; y la coordinadora del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, un total de 2,576 jóvenes se graduaronn del Programa Oportunidad 14-24. ( ESTARLIN ROSA )

Un total de 2,576 jóvenes de las regionales Metropolitana y Este culminaron su proceso de formación durante el primer semestre de 2026, al participar en la decimoquinta Graduación Ordinaria del Programa Oportunidad 14-24.

El acto fue encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader; la primera dama, Raquel Arbaje; y la coordinadora del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, quienes acompañaron a los jóvenes durante la ceremonia de graduación.

Los nuevos graduados proceden de 10 provincias y el Distrito Nacional y completaron su preparación en distintas áreas técnico-profesionales, como parte de las oportunidades de formación que ofrece el programa para facilitar su incorporación al mercado laboral, el emprendimiento y la continuidad de sus estudios.

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Los participantes fueron capacitados en 17 rutas formativas, entre ellas:

Auxiliar de belleza.

Hotelería.

Contabilidad.

Electricidad residencial.

Gastronomía.

Informática.

Inglés.

Multimedia.

Panadería y repostería.

Peluquería.

Promoción farmacéutica.

Recepción hotelera.

Secretariado.

Servicios de alimentos y bebidas.

Soporte técnico.

Ventas.

Montacargas.

Trabajo y superación

Durante su intervención, el presidente Luis Abinader exhortó a los jóvenes a continuar por el camino del trabajo y la superación.

"Espero que todos los jóvenes dominicanos escojan el camino que ustedes han elegido hoy: el camino del trabajo, de la esperanza y, finalmente, el camino de la luz", expresó el mandatario.

La graduación eleva a más de 35 mil la cantidad de jóvenes que han completado su proceso de formación a través del Programa Oportunidad 14-24.

Asimismo, durante el acto se informó que, en lo que va de 2026, el programa cuenta con 149 espacios de formación en 31 provincias y el Distrito Nacional, y ha beneficiado a más de 69 mil jóvenes desde su implementación.

La coordinadora del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, destacó que Oportunidad 14-24 constituye una política social dirigida a convertir la protección en oportunidades concretas para que los jóvenes puedan desarrollar sus capacidades y avanzar hacia una mayor autonomía.

"Una política social verdaderamente transformadora debe ser capaz de convertir la protección en oportunidad; la oportunidad en autonomía; y la autonomía en movilidad social", afirmó Vásquez.