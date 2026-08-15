×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
programa Oportunidad 14-24
programa Oportunidad 14-24

2,576 jóvenes se gradúan como parte del Programa Oportunidad 14-24

Los nuevos graduados proceden de 10 provincias y el Distrito Nacional y completaron su preparación en distintas áreas técnico-profesionales

    Expandir imagen
    2,576 jóvenes se gradúan como parte del Programa Oportunidad 14-24
    En un acto encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader; la primera dama, Raquel Arbaje; y la coordinadora del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, un total de 2,576 jóvenes se graduaronn del Programa Oportunidad 14-24. (ESTARLIN ROSA)

    Un total de 2,576 jóvenes de las regionales Metropolitana y Este culminaron su proceso de formación durante el primer semestre de 2026, al participar en la decimoquinta Graduación Ordinaria del Programa Oportunidad 14-24.

    El acto fue encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader; la primera dama, Raquel Arbaje; y la coordinadora del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, quienes acompañaron a los jóvenes durante la ceremonia de graduación.

    Los nuevos graduados proceden de 10 provincias y el Distrito Nacional y completaron su preparación en distintas áreas técnico-profesionales, como parte de las oportunidades de formación que ofrece el programa para facilitar su incorporación al mercado laboral, el emprendimiento y la continuidad de sus estudios.

    Expandir imagen
    Infografía

    Los participantes fueron capacitados en 17 rutas formativas, entre ellas:

    • Auxiliar de belleza.
    • Hotelería.
    • Contabilidad.
    • Electricidad residencial.
    • Gastronomía.
    • Informática.
    • Inglés.
    • Multimedia.
    • Panadería y repostería.
    • Peluquería.
    • Promoción farmacéutica.
    • Recepción hotelera.
    • Secretariado.
    • Servicios de alimentos y bebidas.
    • Soporte técnico.
    • Ventas.
    • Montacargas.

    Trabajo y superación

    Durante su intervención, el presidente Luis Abinader exhortó a los jóvenes a continuar por el camino del trabajo y la superación.

    "Espero que todos los jóvenes dominicanos escojan el camino que ustedes han elegido hoy: el camino del trabajo, de la esperanza y, finalmente, el camino de la luz", expresó el mandatario.

    La graduación eleva a más de 35 mil la cantidad de jóvenes que han completado su proceso de formación a través del Programa Oportunidad 14-24.

    Asimismo, durante el acto se informó que, en lo que va de 2026, el programa cuenta con 149 espacios de formación en 31 provincias y el Distrito Nacional, y ha beneficiado a más de 69 mil jóvenes desde su implementación.

    La coordinadora del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, destacó que Oportunidad 14-24 constituye una política social dirigida a convertir la protección en oportunidades concretas para que los jóvenes puedan desarrollar sus capacidades y avanzar hacia una mayor autonomía.

    "Una política social verdaderamente transformadora debe ser capaz de convertir la protección en oportunidad; la oportunidad en autonomía; y la autonomía en movilidad social", afirmó Vásquez.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      La comunicación social para mí no es solo una carrera, es una forma de darle voz a quienes no la tienen.