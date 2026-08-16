Senador Omar Fernández plantea un Congreso enfocado en inversión y menos gasto

Omar Fernández , senador del Distrito Nacional por el Fuerza del Pueblo. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El senador del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, abogó este domingo 16 de agosto por que la nueva legislatura del Congreso Nacional esté orientada a promover la inversión y reducir el gasto improductivo, al tiempo que reclamó menos burocracia y trabas para incentivar la productividad del sector privado.

Sobre la reforma de la Policía Nacional, que perimió en el Congreso, Fernández pidió que el proyecto sea debatido con "sosiego, prudencia y tranquilidad", debido a la importancia que tiene para la seguridad ciudadana.

Advirtió que el Congreso debe evitar aprobar una legislación que no responda a las necesidades actuales del país y sostuvo que una reforma policial deficiente podría convertirse en otro error legislativo.

Fernández cuestionó el crecimiento del empleo público y consideró necesario que el Estado tenga certeza sobre la cantidad de empleados que posee. Señaló que la cifra ronda los 800,000 puestos públicos en un país de unos 12 millones de habitantes, lo que, a su juicio, evidencia la necesidad de apostar por un sector privado capaz de generar empleos de calidad.

Sobre el año escolar

Al referirse al próximo inicio del año escolar y a las dificultades para garantizar cupos a los estudiantes, el legislador expresó su "profunda decepción" por la disputa entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) sobre la cantidad de niños que todavía no tendrían espacio en las escuelas.

"Ni 400,000 y pico, ni 9,000, es ni un solo niño dominicano que hoy debería estar preocupado, ni un padre tampoco, de tener o no espacio en alguna escuela", afirmó Fernández, quien atribuyó la situación a lo que calificó como malas políticas públicas y falta de voluntad política.

El senador también criticó la situación del sistema eléctrico, al señalar que las pérdidas de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) rondan los 2,000 millones de dólares y que algunas registran niveles de pérdidas superiores al 40 %. Consideró que las ineficiencias del sector eléctrico, los apagones y las altas facturas constituyen parte de los problemas que afectan a la población.

También cuestionó el aumento de los precios de los combustibles, pese a que el Gobierno había anunciado que permanecerían congelados durante un período prolongado. Recordó que la reforma fiscal aprobada por el Congreso contemplaba, entre otros aspectos, medidas relacionadas con las finanzas públicas.