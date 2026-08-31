Partido Primero la Gente juramenta a más de 6,000 dirigentes en su primer Congreso

Antonio Marte, durante el Congreso dedicado a Peña Gómez. ( DIARIO LIBRE JUAN GUIO. )

El senador Antonio Marte encabezó este domingo el Primer Congreso Extraordinario del Partido Primero la Gente (PPG), durante el cual fueron juramentados más de 6,000 dirigentes de las 32 provincias y se aprobaron resoluciones que le otorgan facultades para impulsar la expansión política y organizativa de la entidad.

La actividad, celebrada en el Coliseo Teo Cruz y dedicada al fallecido líder político José Francisco Peña Gómez, reunió a funcionarios, alrededor de diez senadores, diputados, dirigentes sindicales y representantes de distintas organizaciones políticas.

Marte presentó el encuentro como una nueva etapa para el crecimiento del PPG y aseguró que la organización ya cuenta con presencia en las 32 provincias y los 162 municipios del país.

Durante su intervención, llamó a los dirigentes juramentados a concentrarse en el trabajo territorial y en la búsqueda de respaldo electoral en sus respectivas comunidades.

"Ustedes son los responsables de todo lo que va a pasar a partir de ahora en su municipio, en su provincia, en su distrito", expresó.

El presidente del PPG insistió en que la estructura partidaria debe mantenerse activa de manera permanente y vinculó directamente el crecimiento de la organización con la capacidad de sus dirigentes para captar votos.

"Trabajen, compañeros y compañeras, para lograr lo que nosotros sí queremos", manifestó al cerrar la actividad.

Marte explicó que la estructura presentada durante el congreso es resultado de un recorrido realizado por las 32 provincias para ampliar la dirección nacional y establecer representación en municipios y distritos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/30/300826-ppg--foto-juan-guio-2-1c04bdb2.jpg La gente hacia filas para enyrar al Coliseo Teo Cruz. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/30/300826-ppg--foto-juan-guio-6-fe6ba4e1.jpg Dirigentes choferiles asistentes al acto. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/30/300826-ppg--foto-juan-guio-3-d594ed9b.jpg El Coliseo casi se llenó con dirigentes e invitados . (DIARIO LIBREJUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/30/300826-ppg--foto-juan-guio-8-ece98575.jpg (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) ‹ >

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Podereres para Antonio

Durante el encuentro también fueron aprobadas varias resoluciones que conceden poderes al presidente del partido para ejecutar decisiones políticas y organizativas. El contenido específico y alcance de esas facultades no fueron detallados en la información suministrada.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del secretario general del PPG, Tony Marte, quien destacó el proceso desarrollado para conformar las estructuras territoriales de la organización.

Entre los funcionarios presentes estuvo el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, quien aprovechó su intervención para pedir a los partidos políticos evitar la politización de la educación y planteó que los cuestionamientos al sistema educativo deben sustentarse en datos y propuestas constructivas.

El congreso marca un movimiento de organización territorial del PPG de cara a los próximos procesos electorales, con Antonio Marte concentrando mayores facultades internas y exigiendo a su dirigencia convertir la estructura partidaria en votos.

"Este es un partido que vino para quedarse", afirmó Marte, al llamar a los dirigentes a salir a las calles y trabajar en sus respectivas comunidades para fortalecer la organización de cara a los próximos procesos electorales.

Andrés Bautista pide no politizar tema

El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, pidió a los partidos políticos no politicen los temas relacionados con la educación del país, tras advertir que esta práctica representa un freno para el desarrollo de la República Dominicana.

Dijo que el sistema educativo debe ser tratado como un pilar fundamental de la nación, alejado de intereses partidarios.

El funcionario exhortó a la clase política a realizar observaciones basadas en la verdad y de manera constructiva.

Expresó que en un país con miles de escuelas siempre habrá planteles que requieran intervención y que el Gobierno ya ordenó la demolición de aquellas edificaciones que cumplieron su vida útil y dispuso la reparación de otras.

Asimismo, subrayó que el avance educativo de la nación requiere el compromiso de todos los entes sociales, junto a los padres, los profesores y el Estado.

Reiteró que "cuando la educación se politiza se genera un atraso que toda la sociedad debe superar".

Las declaraciones se produjeron durante su participación en el Primer Congreso José Francisco Peña Gómez del Partido Primero la Gente (PPG), que encabeza el senador Antonio Marte.