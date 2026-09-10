IA y geopolítica: expertos advierten sobre una nueva disputa por el poder y la información

Vladimir Rozón e Iván Gatón en el conversatorio "El Nuevo Tablero Global". ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR IGLOBAL )

La inteligencia artificial está modificando la forma en que se desarrolla la comunicación política y puede convertirse en un factor decisivo en los procesos electorales, advirtieron este jueves los especialistas Iván Gatón y Vladimir Rozón durante el conversatorio "El Nuevo Tablero Global", organizado por el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (Iglobal).

El encuentro abordó las transformaciones del sistema internacional, el desplazamiento del poder hacia Asia, la competencia tecnológica y los nuevos riesgos que plantea la inteligencia artificial para las democracias.

Rozón explicó que las campañas políticas han pasado del uso del Big Data y la microsegmentación a herramientas de inteligencia artificial capaces de analizar grandes cantidades de información y generar mensajes dirigidos a grupos específicos de votantes.

Como antecedente citó el caso de Cambridge Analytica en 2016, cuando datos de unos 87 millones de usuarios fueron utilizados para elaborar perfiles psicográficos y desarrollar distintas variantes de mensajes políticos.

Según el especialista, posteriormente surgieron herramientas como los bots y el astroturfing, mediante las cuales se puede simular apoyo ciudadano y amplificar determinadas narrativas hasta generar una saturación informativa que dificulta diferenciar la participación real de la actividad automatizada.

El riesgo de los deepfakes

Rozón señaló que el avance de la IA generativa elevó el nivel de riesgo, debido a que permite producir audios, imágenes y videos falsos con apariencia de autenticidad.

Indicó que 2024 puede considerarse una "zona cero" de la manipulación electoral mediante inteligencia artificial, debido a la expansión de estas herramientas durante procesos electorales alrededor del mundo.

El especialista citó casos registrados entre 2023 y 2026 en países como India, Rumanía y Eslovaquia. En este último, recordó, circuló 48 horas antes de una elección un audio falso atribuido al opositor Michal Šimecka, en el que supuestamente hablaba de manipulación electoral y compra de votos.

En Rumanía, además, el Tribunal Constitucional anuló unas elecciones en un contexto en el que se denunciaron acciones de injerencia rusa mediante herramientas de inteligencia artificial.

Sin embargo, Rozón precisó que no existe evidencia científica concluyente para atribuir resultados electorales específicos a estas campañas de manipulación.

Advirtió que el problema no necesariamente consiste en convencer a la mayoría de los electores, sino en influir sobre un margen reducido de votantes en el momento determinante de una elección.

La IA también puede tener aplicaciones positivas en materia electoral, como facilitar información a los ciudadanos, localizar centros de votación y agilizar la comunicación pública.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/whatsapp-image-2026-09-10-at-45507-pm-1-3ef9d3c0.jpeg Iván Gatón durante su ponencia. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR IGLOBAL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/whatsapp-image-2026-09-10-at-45507-pm-b2197789.jpeg Público presente en el conversatorio "El Nuevo Tablero Global". (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR IGLOBAL) ‹ >

La tecnología como nuevo factor de poder

Durante su intervención, Iván Gatón analizó los cambios que experimenta el equilibrio internacional y sostuvo que el poder mundial atraviesa una etapa de reconfiguración marcada por el ascenso de China e India, las tensiones dentro del eje transatlántico, los cambios demográficos y la competencia tecnológica.

Gatón describió un escenario caracterizado por el avance del populismo, la crisis del modelo liberal y el debilitamiento del sistema internacional basado en reglas.

También planteó que las diferencias históricas y culturales entre las sociedades deben ser tomadas en cuenta al analizar los modelos políticos, al tiempo que repasó procesos como la formación de los Estados europeos y la Paz de Westfalia de 1648.

El especialista llamó a observar el crecimiento de China e India y destacó que la demografía, la geografía y la tecnología son factores cada vez más determinantes en la distribución del poder mundial.

En ese contexto, afirmó que la tecnología dejó de ser exclusivamente una herramienta económica o militar para convertirse en un componente de la soberanía de los Estados.

Como ejemplo, citó el desarrollo de un ecosistema tecnológico propio en China, con plataformas digitales, satélites e infraestructuras alternativas a las occidentales, bajo una concepción de los datos y la información como recursos estratégicos.

Un nuevo escenario para la democracia

El conversatorio coincidió en que la disputa por los datos y la inteligencia artificial forma parte de una competencia más amplia por el poder económico, geopolítico y cultural.

Entre los principales riesgos identificados estuvieron la desinformación a gran escala, la segmentación opaca de los electores, la fabricación de contenidos falsos, la saturación informativa y la pérdida de confianza en las instituciones democráticas.

Los especialistas también destacaron que estas tecnologías pueden contribuir a mejorar la gestión electoral y hacer más rápida y precisa la comunicación con los ciudadanos, siempre que su utilización esté acompañada de mecanismos que permitan enfrentar sus riesgos.

El encuentro concluyó con un llamado a fortalecer las capacidades tecnológicas sin descuidar la cohesión social y los valores democráticos, en un escenario internacional en el que los datos, la tecnología y la capacidad de influir sobre la percepción de la realidad adquieren un peso creciente en la disputa por el poder.