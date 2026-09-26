Abel Martínez plantea combatir la delincuencia desde la educación y la prevención

El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez. ( CEDIDA POR LA OFICINA POLÍTICA ABEL MARTÍNEZ )

El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, planteó que el combate a la delincuencia debe ir más allá de la persecución de los delitos y atender las condiciones sociales que, según afirmó, contribuyen al crecimiento de la criminalidad.

Martínez sostuvo que la respuesta debe combinar autoridad y prevención con políticas públicas enfocadas en mejorar la educación y crear oportunidades para los jóvenes.

"Hay que enfrentar a la delincuencia de frente y desde su raíz. La respuesta ante este mal debe ser integral y no limitarse únicamente a la persecución del delito", expresó durante sus encuentros "Un Café con Abel".

El dirigente político señaló que la inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, quienes, según afirmó, sienten temor incluso de salir a las calles o permanecer en sus propios hogares.

"Ya quienes tienen miedo no son los delincuentes, somos nosotros, los ciudadanos", manifestó.

Martínez consideró que la educación constituye una de las principales herramientas para prevenir que jóvenes y comunidades queden expuestos a condiciones que favorezcan la criminalidad.

Importancia de la educación

En ese sentido, planteó la necesidad de mejorar la calidad de la educación y generar condiciones para que los jóvenes tengan oportunidades distintas a la delincuencia.

"Enfrentar la inseguridad requiere combinar autoridad y prevención con políticas públicas dirigidas a las causas que alimentan el fenómeno", afirmó.