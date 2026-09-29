Condenan a 15 años a hombre que estuvo casi 10 años prófugo por homicidio

Imagen de un hombre preso. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE. )

Un hombre fue condenado a 15 años de prisión por la muerte de Andriiu Contreras Carmona, ocurrida en diciembre de 2015 en el municipio Santo Domingo Norte, casi una década después de que se emitiera una orden de arresto en su contra.

Se trata de Jhon Nicolás Díaz Gorge, alias Rey, quien fue declarado culpable por el Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este y deberá cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en San Antonio de Guerra.

De acuerdo con el expediente, el hecho ocurrió la noche del 7 de diciembre de 2015, luego de que Díaz Gorge y Contreras Carmona sostuvieran una discusión en un centro de expendio de bebidas alcohólicas.

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Ambos se enfrentaron físicamente y fueron separados por personas que se encontraban en el lugar. Posteriormente, Díaz Gorge se marchó, pero regresó junto a Robert Galva Yaveras, alias Vaquero, quien conducía la motocicleta en la que se desplazaban.

Según la acusación, Díaz Gorge se desmontó de la motocicleta y le propinó una estocada en el costado a Contreras Carmona, quien murió mientras recibía atenciones médicas.

Por el hecho fue emitida la orden judicial de arresto número 33664-ME-2015, del 8 de diciembre de 2015. Sin embargo, esta no fue ejecutada hasta el 16 de marzo de 2025, cuando Díaz Gorge fue localizado en el municipio Sosúa, provincia Puerto Plata.

Acciones judiciales

El fiscal litigante Ignacio Rojas, quien representó al Ministerio Público durante el juicio, solicitó una condena de 30 años de prisión y presentó las pruebas con las que sostuvo la responsabilidad penal del procesado.

Díaz Gorge fue procesado por violación de los artículos 265, 266, 295 y 304 del antiguo Código Penal Dominicano, además de los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16, sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

El tribunal, integrado por los jueces Julio A. de los Santos Morla, Yuri Cuevas de la Cruz y Ana Miledys Taveras, dictó la condena de 15 años de prisión