República Dominicana liderará el gobierno digital de las Américas hasta 2027

Autoridades y representantes de más de 20 países durante la IX Reunión Ministerial de Gobierno Digital de las Américas y la XX Reunión Anual de la Red Gealc, celebrada en Santo Domingo. ( CEDIDA POR LA OGTIC )

Más de 20 naciones aprobaron en esta ciudad la Declaración Ministerial de Santo Domingo, durante la clausura de la IX Reunión Ministerial de Gobierno Digital de las Américas y la XX Reunión Anual de la Red Ggealc, encuentro en el que República Dominicana, a través de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), fue reelecta para ejercer la Presidencia de la Red Gealc durante el periodo 2026-2027, año en que el encuentro regional será realizado en Panamá.

El intercambio técnico los días 1 y 2 de octubre, desarrollado en el marco de la IX Reunión Ministerial de Gobierno Digital de las Américas y la XX Reunión Anual de la Red GEALC, con el respaldo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Ministerio de Administración Pública (MAP) y Co-Develop, tuvo como lema "Transformación digital: Construyendo alianzas digitales para decisiones inteligentes", permitió avanzar en el conocimiento regional sobre modelos de interoperabilidad, infraestructura pública digital e identidad digital transfronteriza.

La declaración Ministerial de Santo Domingo apunta a impulsar una nueva etapa de la transformación digital en América Latina y el Caribe, pasando de la simple digitalización de trámites hacia la construcción de Estados más inteligentes, interoperables, seguros, inclusivos y centrados en las personas.

Sus principales ejes se enfocan en la: Interoperabilidad regional para promover que los sistemas de los gobiernos puedan comunicarse entre sí, facilitando el intercambio seguro de información y permitiendo avanzar hacia servicios públicos digitales transfronterizos.

También se trabajará para buscar una Identidad digital confiable, que permita a los ciudadanos acceder de manera segura a servicios públicos, incluso en contextos transfronterizos y un infraestructura Pública Digital, donde se pueda implementar soluciones públicas con mayor rapidez, escala y eficiencia.

El director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) y presidente de la Red Gealc 2026-2027, Edgar Batista, destacó la importancia de convertir el intercambio regional en capacidades aplicables y resultados concretos.

"De esta sala nos llevamos compromisos concretos para fortalecer la infraestructura digital, promover la innovación pública, proteger nuestra soberanía digital y seguir compartiendo buenas prácticas que permitan replicar éxitos y evitar errores", señaló Batista, al resaltar que estos esfuerzos deben traducirse en beneficios directos para la ciudadanía.

"La transformación digital no es un fin en sí mismo, sino una herramienta poderosa para acercar servicios, reducir desigualdades y dar respuestas más oportunas y justas a las necesidades de nuestra ciudadanía", agregó.

La jornada puso especial atención en los mecanismos necesarios para conectar sistemas nacionales, facilitar el intercambio seguro de información y habilitar servicios digitales entre los países de la región.

Entre las autoridades participantes estuvieron Sigmund Freund, ministro de Administración Pública; María Fernanda Trigo, directora del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la OEA; Emilio Pineda, gerente del Sector Instituciones para el Desarrollo del BID; Natalia Albañil, gerente de la Red Gealc; José Clastornik, exdirector de AGESIC y miembro fundador de la Red Gealc; Mike Mora, secretario técnico de la Red Gealc y jefe de Gobierno Digital y Abierto de la OEA, y Aura Cifuentes, directora para América Latina y el Caribe de Co-Develop.

IdLAC

En el evento, República Dominicana participó en los trabajos del IdLAC, iniciativa regional orientada a establecer condiciones técnicas para la identidad digital transfronteriza y facilitar el acceso a servicios digitales entre los países de América Latina y el Caribe.

En este marco, República Dominicana se convirtió en el primer país en integrar su portal de servicios digitales al broker regional IdLAC en producción y disponibilizar sus trámites para una identidad digital extranjera, en este caso, de Uruguay.

La jornada también permitió intercambiar experiencias sobre gobernanza y gestión de datos, incluyendo aspectos relacionados con la calidad, disponibilidad, intercambio y reutilización de información pública, así como mecanismos de confianza para la identificación y autenticación digital.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/04/edgar-batista-9daaafcb.jpg Edgar Batista, director de Ogtic durante su intervenciónEdgar Batista, director general de la OGTIC, durante su intervención en la reunión regional de Gobierno Digital. (CEDIDA POR LA OGTIC)

Reconocimiento internacional

La Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) recibió un reconocimiento internacional en la categoría de Datos Abiertos durante la ceremonia de los Premios ExcelGOB, celebrada en el marco de la IX Reunión Ministerial de Gobierno Digital de las Américas y la XX Reunión Anual de la Red Interamericana de Gobierno Digital (Red Gealc).

El reconocimiento fue otorgado al Índice de Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación e Implementación de Gobierno Electrónico (Iticge), una iniciativa desarrollada y publicada anualmente por la Ogtic desde 2013, que se ha consolidado como una herramienta de medición, de transparencia, apertura de datos, seguimiento y evaluación de la transformación digital de las instituciones públicas del país.

"Este logro constituye una validación internacional del compromiso sostenido de la República Dominicana con la transformación digital del Estado y con la promoción de una cultura de datos abiertos al servicio del desarrollo nacional", manifestó el director general de la Ogtic, Edgar Batista, al recibir el reconocimiento.

Los Premios ExcelGOB reconocieron también iniciativas de Chile en Tecnologías Emergentes, Brasil en Enfoque de Género, Brasil en Servicios Digitales Transfronterizos y Uruguay en Transformación Digital.

en Tecnologías Emergentes, en Enfoque de Género, en Servicios Digitales Transfronterizos y en Transformación Digital. Con esta distinción, la República Dominicana reafirma su participación en los esfuerzos regionales de gobierno digital y gestión pública basada en datos, mientras el Iticge continúa posicionándose como una herramienta para impulsar una administración pública más digital, eficiente, transparente y centrada en las necesidades de la ciudadanía.