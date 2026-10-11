El expresidente Danilo Medina criticó al Gobierno por la derogación del decreto que buscaba establecer cuotas y aranceles a las importaciones de arroz procedentes de Estados Unidos, como medida de protección a los productores nacionales ante la entrada en vigor del libre comercio previsto en el DR-Cafta.

Al término de una asamblea del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en la que juramentó a 2,113 nuevos miembros en Jarabacoa, Medina afirmó que la disposición emitida por el presidente Luis Abinader en diciembre contravenía el tratado comercial y tuvo que ser derogada posteriormente.

"Se fueron con un decreto populista, demagógico, cantando como gallos, pretendiendo que se iban a imponer a los Estados Unidos al margen del tratado, y han tenido que salir poniendo como gallinas, con un decreto cuyas razones nadie conoce por qué lo cambiaron", declaró Medina, acompañado del secretario general del PLD, Johnny Pujols.

El exmandatario recordó que durante su gestión se desarrollaron programas de mejoramiento genético para aumentar la productividad del arroz, con la participación de especialistas. Según explicó, esas iniciativas permitieron elevar el rendimiento de 4,100 a 5,100 quintales por hectárea.

Medidas anunciadas

Medina también sostuvo que durante su Gobierno abordó el tema con el entonces presidente estadounidense Donald Trump, a quien solicitó una dispensa de 10 años para posponer hasta 2035 la entrada en vigor de la eliminación de las cuotas de protección y dar más tiempo a los productores dominicanos para mejorar su competitividad.

Indicó que, tras esa reunión, Trump envió a un subsecretario a República Dominicana en 2019, pero que el seguimiento de las gestiones se interrumpió con el cambio de Gobierno y el inicio de la pandemia de COVID-19.

Reacción oficial

El dirigente peledeísta cuestionó que las autoridades recurrieran al decreto para proteger al sector arrocero y luego lo derogaran, sin que, a su juicio, se explicaran suficientemente las razones del cambio.