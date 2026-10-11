Gonzalo Castillo recorre ocho localidades de San Cristóbal

Gonzalo Castillo durante su recorrido en San Cristóbal. ( CEDIDA POR EL EQUIPO DE PRENSA )

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, recorrió este sábado ocho localidades de la provincia San Cristóbal, donde reiteró su compromiso de construir un país de oportunidades en el que cada dominicano pueda llegar tan lejos como sus sueños se lo permitan.

Castillo sostuvo que la República Dominicana necesita transitar hacia una nueva forma de hacer política, basada en la decencia, el respeto a los demás y, sobre todo, en la capacidad de ofrecer soluciones concretas a los problemas de la población.

Durante su recorrido por Villa Altagracia, La Cuchilla, Medina, Hato Dama, El Carril, Haina, Nigua y San Cristóbal, el político dominicano abordó las principales preocupaciones de sus habitantes, entre ellas la inseguridad ciudadana, los constantes apagones, las elevadas facturas eléctricas, la falta de agua potable y las dificultades de jóvenes y mujeres para conseguir empleos.

Inversiones necesarias

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/11/whatsapp-image-2026-10-11-at-110354-am-edac45c7.jpeg Gonzalo Castillo habla durante su recorrido por San Cristóbal. (CEDIDA POR EL EQUIPO DE PRENSA)

Asimismo, destacó la necesidad de recuperar el dinamismo económico de la provincia, facilitar financiamiento barato a los productores agropecuarios y fortalecer las infraestructuras que permitan generar empleos, aumentar la producción y mejorar los ingresos de las familias.

Gonzalo Castillo también llamó la atención sobre la ejecución de las inversiones públicas destinadas a San Cristóbal. Según datos de la Dirección General de Presupuesto (Digepres), al 2 de octubre de 2026, los 13 proyectos de inversión contemplados por RD$82 millones en el Presupuesto General del Estado no registraban ejecución.

Asimismo, de los RD$2,875 millones presupuestados en obras para la provincia, permanecía pendiente de ejecutar aproximadamente el 29 %.

Propuestas para el futuro

Frente a esta realidad, planteó la necesidad de acelerar las inversiones, concluir la Ciudad Sanitaria, ampliar el acueducto de Villa Altagracia y atender el deterioro de las calles y los sistemas de drenaje, al señalar que San Cristóbal necesita obras que se traduzcan en bienestar.

Finalmente, Gonzalo Castillo reiteró que su proyecto presidencial representa una nueva política, basada en la decencia y el respeto hacia los demás, que deja atrás las confrontaciones personales para concentrarse en mejorar la vida de los dominicanos.

Afirmó que su aspiración es construir una República Dominicana donde el talento abra más puertas que los apellidos, donde el trabajo permita vivir con dignidad y donde las oportunidades lleguen a cada comunidad, sin importar su ubicación ni la condición económica de sus habitantes.