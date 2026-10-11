Danilo Medina juramenta a 2,113 nuevos miembros del PLD en La Vega
Con esta juramentación, el partido político suma más de 8,500 nuevos militantes incorporados en el último mes, fortaleciendo su estructura organizativa
El expresidente Danilo Medina juramentó este domingo a 2,113 nuevos miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) durante una asamblea provincial celebrada en Jarabacoa, La Vega.
Medina, presidente de la organización política, tomó juramento a los nuevos integrantes como parte de los trabajos de crecimiento y fortalecimiento de la estructura partidaria.
Con estas incorporaciones, el PLD suma nuevos miembros a los 5,423 juramentados previamente y a otros 1,150 en Barahona durante el último mes, según los datos ofrecidos por la organización.
- La jornada forma parte de los trabajos de la Línea Organizativa y Electoral del partido, impulsados a través de su Secretaría de Enlaces.
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Participación de líderes del PLD
En la asamblea acompañaron a Medina el secretario general del PLD, Johnny Pujols; los vicepresidentes Temístocles Montás, Zoraima Cuello e Yván Lorenzo, y el secretario de Organización, Mayobanex Escoto.
También participaron los miembros del Comité Político Thelma Eusebio, Radhamés Camacho, Héctor Olivo, Simón Lizardo, Sonia Mateo, Carlos Pared Pérez y Rubén Jiménez Bichara.
Asimismo, estuvieron presentes Karen Ricardo, Najib Chahede, Robert de la Cruz, Miriam Cabral, Margarita Pimentel, Elías Cornelio, Domingo Jiménez, Walter Musa, Lucía Medina, Aura Toribio, Lidio Cadet y Alejandro Montás.