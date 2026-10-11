Danilo Medina juramenta a 2,113 nuevos miembros del PLD en La Vega

El expresidente Danilo Medina juramentó este domingo 11 de octubre 2026 a 2,113 nuevos miembros del PLD. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE. )

El expresidente Danilo Medina juramentó este domingo a 2,113 nuevos miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) durante una asamblea provincial celebrada en Jarabacoa, La Vega.

Medina, presidente de la organización política, tomó juramento a los nuevos integrantes como parte de los trabajos de crecimiento y fortalecimiento de la estructura partidaria.

Con estas incorporaciones, el PLD suma nuevos miembros a los 5,423 juramentados previamente y a otros 1,150 en Barahona durante el último mes, según los datos ofrecidos por la organización.

La jornada forma parte de los trabajos de la Línea Organizativa y Electoral del partido, impulsados a través de su Secretaría de Enlaces.

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Participación de líderes del PLD

En la asamblea acompañaron a Medina el secretario general del PLD, Johnny Pujols; los vicepresidentes Temístocles Montás, Zoraima Cuello e Yván Lorenzo, y el secretario de Organización, Mayobanex Escoto.

También participaron los miembros del Comité Político Thelma Eusebio, Radhamés Camacho, Héctor Olivo, Simón Lizardo, Sonia Mateo, Carlos Pared Pérez y Rubén Jiménez Bichara.

Asimismo, estuvieron presentes Karen Ricardo, Najib Chahede, Robert de la Cruz, Miriam Cabral, Margarita Pimentel, Elías Cornelio, Domingo Jiménez, Walter Musa, Lucía Medina, Aura Toribio, Lidio Cadet y Alejandro Montás.