Miguel Vargas acusa al Gobierno de incumplir promesas y desatender demandas ciudadanas

Las declaraciones se produjeron durante una actividad en la que el partido juramentó a los dirigentes que asumirán la conducción de sus estructuras municipales y distritales en la provincia Barahona. ( CEDIDA POR EL PRD )

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, acusó al Gobierno de incumplir sus promesas y desatender las principales demandas de la población, al cuestionar los resultados de la actual gestión.

"Un gobierno embustero, un gobierno de promesas, un gobierno que no ha hecho absolutamente nada que no sea faltar a esas promesas", afirmó el dirigente opositor durante un acto celebrado este sábado en la Casa Nacional del PRD.

Vargas calificó la administración como «una gestión pobre en beneficio de la gran mayoría del pueblo dominicano» y sostuvo que las autoridades no han respondido a las necesidades de la ciudadanía.

Las declaraciones se produjeron durante una actividad en la que el partido juramentó a los dirigentes que asumirán la conducción de sus estructuras municipales y distritales en la provincia Barahona.

PRD completa estructura dirigencial en Barahona

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/18/whatsapp-image-2026-10-18-at-33835-pm-b74e7235.jpeg El partido juramentó a los dirigentes que asumirán la conducción de sus estructuras municipales y distritales en la provincia Barahona. (CEDIDA POR EL PRD)

Durante el acto, Vargas estuvo acompañado por Peggy Cabral, secretaria general del PRD; Héctor Guzmán, presidente ejecutivo; Carlos Dicló, secretario nacional de Organización, y Pelvis Deñó, presidente del Comité Provincial de Barahona. Entre los dirigentes juramentados figuran:

Ayadi de León , de Pescadería

, de Pescadería Domingo Ernesto de León, de Fundación

Israel Matos, de Quita Coraza

Beyanira López , del distrito municipal de Cachón

, del distrito municipal de Cachón Maconi Ferrera, de Palo Alto. También asumió funciones la dirigencia del distrito municipal de Habanero.

Con estas designaciones, el PRD completó su estructura organizativa en la provincia, como parte de sus esfuerzos por fortalecer su presencia territorial y mejorar la coordinación entre sus representantes locales y la Dirección Nacional.

La actividad forma parte del proceso de reorganización de la organización política en los municipios y distritos municipales de Barahona, mientras su presidente mantiene sus críticas al desempeño del Gobierno.

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