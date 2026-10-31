Leonel Fernández acusa al Gobierno de engañar a productores de arroz con decreto sobre el DR-Cafta

Leonel Fernández durante un encuentro con la prensa como parte de su agenda de actividades en Santiago. ( CEDIDA POR LA FUERZA DEL PUEBLO )

El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, acusó este sábado al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de actuar con "demagogia" frente a los productores de arroz, al asegurar que intentó hacerles creer que estaban protegidos mediante un decreto presidencial vulnerable jurídicamente ante el tratado de libre comercio DR-Cafta.

El expresidente de la República sostuvo que esa decisión terminó colocando a la República Dominicana en una situación de "humillación internacional".

Al responder preguntas de periodistas durante su agenda de actividades en Santiago, Fernández cuestionó que las autoridades dominicanas adoptaran medidas que terminaron provocando que representantes comerciales de Estados Unidos exigieran la anulación de un decreto presidencial relacionado con la protección de la producción arrocera nacional.

"Este Gobierno nos llevó a la vergüenza nacional, a crear las condiciones para que desde fuera pidieran la anulación de ese decreto", expresó el exmandatario.

Fernández refirió que durante 2024 el Gobierno autorizó un incremento considerable de las importaciones de arroz sin el pago de aranceles, pasando de unos 500 mil quintales que normalmente se importaban a más de cuatro millones de quintales, procedentes de países como Pakistán y Uruguay, entre otros.

Explicó que, pese a conocer que a partir de enero de 2025 entraría en vigor la desgravación arancelaria prevista en el DR-Cafta para el arroz, el Poder Ejecutivo emitió un decreto que pretendía hacer creer a los productores nacionales que estaban protegidos frente a las importaciones.

El presidente de la Fuerza del Pueblo consideró que esa decisión evidenció una contradicción en la política comercial del Gobierno, debido a que un decreto presidencial no podía imponerse a las obligaciones asumidas por el país mediante un tratado internacional.

Fernández advirtió que las autoridades debieron prever las consecuencias jurídicas y diplomáticas de esa decisión, en lugar de recurrir a una disposición que carecía de la fortaleza necesaria para garantizar la protección prometida a los productores nacionales.

El exmandatario señaló que las recientes declaraciones de la embajadora de Estados Unidos sobre la disposición de su país a dialogar acerca de las condiciones de importación del arroz demuestran que existían mecanismos diplomáticos para abordar el problema sin llegar al escenario de confrontación que atribuyó a las decisiones del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno.

"La vía diplomática, la que tenía que asumirse desde el primer momento y que este Gobierno parece que no entiende y coloca a la República Dominicana en una situación de humillación internacional", manifestó.

Insistió en la necesidad de procurar, mediante el diálogo con Estados Unidos, condiciones que permitan preservar la producción arrocera dominicana, tomando en consideración la importancia económica y social de ese cultivo para miles de productores y trabajadores nacionales.

Las declaraciones fueron ofrecidas previo a un encuentro con la directiva de la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (Aprocovici), celebrado en el Edificio Empresarial, donde Fernández también abordó la situación del sector productivo nacional y cuestionó distintas decisiones económicas de la actual administración.

Durante el intercambio con los constructores, el presidente de la Fuerza del Pueblo volvió a referirse a la situación del arroz y el DR-Cafta, señalándola como parte de los problemas que reflejan deficiencias en la planificación y ejecución de las políticas públicas del Gobierno del PRM.

Agenda

El encuentro formó parte de la agenda de tres días que desarrolla el expresidente en Santiago, desde el viernes 30 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre, con reuniones con representantes de sectores productivos, empresariales, profesionales y sociales, así como actividades de fortalecimiento de las estructuras de la Fuerza del Pueblo.