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Digitalizan y unifican el Registro Mercantil de las 32 cámaras de comercio del país

La vicepresidenta Raquel Peña resalta la importancia de la alianza entre el Gobierno y las cámaras de comercio para modernizar el entorno empresarial

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    Digitalizan y unifican el Registro Mercantil de las 32 cámaras de comercio del país
    La vicepresidenta Raquel Peña junto al ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, y Lucile Houellemont, presidenta de la Cámara de Comercio de Santo Domingo y de Fedocámaras para el período 2026-2028, durante el X Congreso Dominicano de Cámaras de Comercio. (CEDIDA POR LA VICEPRESIDENCIA.)

    La gestión del Registro Mercantil de las 32 cámaras de comercio y producción del país fue integrada en una plataforma digital que busca estandarizar los trámites comerciales, mejorar la transparencia de las operaciones y fortalecer la seguridad jurídica de empresarios e inversionistas.

    La herramienta, denominada Fedocámaras Digital, permite integrar la gestión del Registro Mercantil a nivel nacional, garantizar la trazabilidad de las operaciones y facilitar el intercambio de información con instituciones públicas y privadas.

    A esta iniciativa se suma la adopción de los Criterios Unificados de Análisis del Registro Mercantil, formalizados mediante la resolución 237-2026 del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), que establece parámetros comunes para evaluar y tramitar los registros comerciales en todo el territorio nacional.

    • Los avances fueron destacados este sábado por la vicepresidenta Raquel Peña durante el X Congreso Dominicano de Cámaras de Comercio, organizado por Fedocámaras, donde afirmó que la alianza entre el Gobierno y las cámaras de comercio ha contribuido a modernizar el entorno empresarial dominicano. 
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    Desafíos y oportunidades

    El encuentro, que se desarrolla hasta este 15 de noviembre en el hotel Kimpton Las Mercedes, en la Ciudad Colonial, reúne a representantes de las 32 cámaras de comercio y producción, instituciones públicas y privadas, gremios y sectores empresariales.

    Durante el congreso se abordan los desafíos del sistema cameral frente a las nuevas dinámicas económicas, así como las oportunidades para ampliar los servicios empresariales y fortalecer las capacidades institucionales.

    La actividad contó también con la participación del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, y de Lucile Houellemont, presidenta de la Cámara de Comercio de Santo Domingo y de Fedocámaras para el período 2026-2028.

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