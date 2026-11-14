Leonel Fernández encabezará acto de juramentación de nuevos miembros de FP en Nueva York

El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. ( CEDIDA POR LA FUERZA DEL PUEBLO. )

El expresidente Leonel Fernández encabezará este domingo un acto de juramentación de nuevos integrantes de la Fuerza del Pueblo (FP) en Nueva York, como parte de una agenda política que incluye encuentros con representantes de la diáspora dominicana en Estados Unidos.

Fernández llegó la noche del viernes al Aeropuerto Internacional Washington-Dulles, en Virginia, desde donde inició una visita que se extenderá hasta el martes 17 de noviembre y que combinará actividades académicas con reuniones políticas y comunitarias.

De acuerdo con la agenda divulgada por la Secretaría de Comunicaciones de la Fuerza del Pueblo, el exmandatario sostendrá el domingo, a las 11:00 de la mañana, un encuentro con representantes de distintos sectores de la comunidad dominicana, en el que intercambiará opiniones sobre la situación del país y las inquietudes de los dominicanos residentes en Estados Unidos.

Encuentros con la diáspora

Posteriormente, participará en la conferencia «El poder de las alianzas», en el Hackensack Performing Arts Center, en Nueva Jersey.

A las 4:00 de la tarde, encabezará el acto de juramentación de nuevos integrantes de la organización política en Taíno Towers, Nueva York, donde se reunirá con dirigentes, militantes y simpatizantes de la FP.

La agenda del presidente de la Fuerza del Pueblo también contempla actividades académicas. Este sábado participará en un simposio vinculado a la Universidad de Harvard, en Boston, y posteriormente desarrollará encuentros en instituciones universitarias de Nueva York y Nueva Jersey.

En esos espacios abordará asuntos relacionados con las relaciones internacionales, los desafíos globales, la inteligencia artificial y las perspectivas de las relaciones entre Estados Unidos y República Dominicana.

Fernández tiene previsto concluir sus actividades el martes 17 y regresar al país el miércoles 18 de noviembre.